Política

El Ejército evalúa incorporar aeronaves militares para reemplazar una flota con más de 50 años

El objetivo es modernizar la capacidad de transporte y despliegue con unidades usadas provenientes de Estados Unidos, en medio de negociaciones bilaterales en defensa

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La Aviación de Ejército argentino evalúa incorporar helicópteros UH-60 Black Hawk, en un primer lote de dos a cuatro unidades usadas, con posibilidad de transferencia a bajo costo o gratuita desde Estados Unidos. El plan apunta a reemplazar de forma gradual a los UH-1H y Huey II, en servicio desde hace más de cinco décadas, y a recuperar capacidades de transporte y despliegue.

La propuesta forma parte de conversaciones bilaterales en materia de defensa con Estados Unidos y volvió a tomar impulso tras reuniones oficiales realizadas en marzo, cuando el ministro Luis Petri viajó a ese país. La decisión integra una agenda que también incluye otros sistemas, como los vehículos 8x8 Stryker.

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La incorporación se discute como una alternativa a una compra de helicópteros nuevos, en montos de “cientos de millones de dólares”, según detalló en Infobae en Vivo Al Mediodía, Andrei Serbin Pont. El enfoque actual prevé iniciar la integración con un lote reducido y ampliar la flota con el tiempo, a medida que se den de baja unidades más antiguas.

Qué helicópteros busca reemplazar el Ejército y cuántos tiene en servicio

El núcleo de la flota de ala rotatoria del Ejército se sostiene en los UH-1 en distintas versiones. Serbin Pont afirmó que los UH-1H y Huey II son “la columna vertebral de la aviación del ejército” y que suman unas 40 unidades en servicio, con más de cinco décadas de uso.

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El Ejército argentino negocia con Estados Unidos la incorporación de helicópteros UH-60 Black Hawk usados para modernizar su flota (Wikimedia Commons)
El Ejército argentino negocia con Estados Unidos la incorporación de helicópteros UH-60 Black Hawk usados para modernizar su flota (Wikimedia Commons)

El analista indicó que existió un programa de modernización para “ponerlos al día”, aunque advirtió que los modelos “bordean la obsolescencia” y que la fuerza mantiene desde hace años la intención de incorporar UH-60 en alguna de sus variantes.

Serbin Pont sostuvo que la necesidad se volvió más apremiante por el rol que cumplen los helicópteros en tareas de apoyo humanitario y despliegue. “Son los primeros en llegar, son los primeros que pueden rescatar evacuados”, dijo, y agregó que su alcance depende de variables como meteorología, altura y carga.

La opción de UH-60 Black Hawk usados y el debate por los costos

La alternativa que se analiza se centra en un lote de UH-60L dados de baja. El analista explicó que se trata de una versión analógica que entró en servicio en los años ‘90 y que no corresponde a las variantes más nuevas, aunque “sería ya de por sí un avance y probablemente a un costo muy inferior”.

El plan histórico, según describió, consistía en adquirir 20 UH-60 nuevos, con una flota totalmente nueva. Esa idea quedó condicionada por el costo total de la operación. “Eso es caro, sale un montón de plata”, afirmó Serbin Pont, y ubicó la compra en “cientos de millones de dólares”.

En ese marco, el analista detalló que la discusión actual contempla una transferencia inicial de dos a cuatro unidades, “a muy bajo costo o de forma gratuita”, para comenzar la integración del sistema. Señaló que en otro momento se habló de un lote de 12, pero que hoy se trabaja sobre una incorporación más acotada y gradual.

UH-60 Black Hawk
El reemplazo de helicópteros antiguos busca fortalecer las capacidades de transporte y despliegue militar del Ejército argentino (Wikimedia Commons)

CH-47 Chinook: la discusión por volver a operar helicópteros pesados

Las conversaciones también incluyen a los helicópteros pesados CH-47 Chinook, que Argentina operó en el pasado. Serbin Pont afirmó que dos unidades participaron en la guerra de Malvinas y que una fue destruida, mientras que la otra quedó inmovilizada y se perdió durante el conflicto.

Según Serbin Pont, los Chinook cubren un rol central por su capacidad de transportar más personal y cargas internas y externas de mayor volumen. Afirmó que el interés no se limita al Ejército: “Los quiere el Ejército y la Fuerza Aérea”, dijo, y mencionó la posibilidad de una compra conjunta.

El analista explicó que acceder a CH-47 nuevos implica demoras por la “fila” de producción y entrega. Por ese motivo, planteó que se evalúan alternativas con helicópteros que otros países den de baja, con la opción de modernizarlos e integrarlos luego.

En ese marco, Serbin Pont indicó que se discute una hipótesis de incorporación de cuatro unidades, con dos para el Ejército y dos para la Fuerza Aérea, para cubrir un vacío que describió como histórico desde Malvinas. Señaló que, en combinación con UH-60 y los UH-1 remanentes, permitiría sostener una capacidad más amplia de despliegue aerotransportado.

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