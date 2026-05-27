Sociedad

“¿Es cero acá?”: la insólita excusa de un automovilista que manejaba alcoholizado en el peaje de Hudson

El hombre manejaba con 1,90 g/L de alcohol en sangre cuando fue detenido en la autopista La Plata-Buenos Aires. Ahora, afrontará una multa superior a los 2 millones de pesos y su licencia de conducir será inhabilitada

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El hombre de 45 años será multado con más de 2 millones de pesos y afronta la inhabilitación de su licencia para conducir

Un conductor de 45 años fue detenido durante el fin de semana por un control vehicular y descubrieron que manejaba con 1,90 g/L de alcohol en sangre en la autopista Buenos Aires – La Plata, el nivel más alto detectado durante el operativo de control. Al momento del control, en el Peaje de Hudson, el hombre realizó una insólita consulta sobre la normativa en territorio bonaerense: “¿Es cero acá?”.

Una vez finalizado, mientras aguardaban por el resultado, el personal de la ANSV le advirtió: “Le recuerdo que la tolerancia es cero, ¿si?”. Y el hombre respondió: “Ah, ¿es cero acá?”. A los pocos segundos, el aparato indicó que había 1,90 g/L de alcohol en sangre, superando ampliamente los límites permitidos.

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El operativo que se desarrolló durante la noche reunió a agentes de cinco bases operativas de la Agencia de Seguridad Vial: Hudson, Monasterio, Las Flores, Mar del Plata y Acceso Oeste.

A lo largo de la noche, el personal fiscalizó un total de 4.782 vehículos y labró sanciones contra 114 conductores. De ese universo, 84 dieron positivo en el test de alcoholemia, lo que representa la infracción más frecuente del operativo.

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Manejaba con 1,90 de alcohol en sangre por la autopista Buenos Aires-La Plata
El conductor con 1,90 g/L de alcohol en sangre fue detectado en la autopista Buenos Aires – La Plata durante un control de la ANSV

El conductor con la graduación máxima, que reside en la provincia de Buenos Aires y tiene 45 años, afrontará una multa superior a los 2 millones de pesos.

Además, la ANSV le retuvo la licencia de conducir en el acto y quedó sujeto a una inhabilitación cuya duración determinará la Justicia, con una estimación de 18 meses. Otras dos alcoholemias elevadas también fueron registradas durante la misma jornada: 1,80 g/L y 1,24 g/L.

El resto de las infracciones detectadas completó un cuadro variado de irregularidades. Trece conductores circulaban sin la verificación técnica vehicular (VTV), tres fueron sancionados por falta de patente o por tenerla tapada con aditamentos, y un conductor portaba una licencia inhabilitada, entre otras faltas.

Conducía alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag en medio de la niebla

La niebla cubría la autopista Buenos Aires - La Plata cerca de las 10:30 del martes pasado cuando los agentes de fiscalización vial advirtieron algo que excedía las malas condiciones climáticas: un vehículo que se desplazaba a alta velocidad con una trayectoria errática entre carriles, una situación que ponía en riesgo a cualquier conductor que transitara esa vía. La visibilidad era reducida; el peligro, real.

El conductor manejaba a alta velocidad en zigzag bajo una densa niebla, aumentando el riesgo en la autopista Buenos Aires – La Plata

Entre el kilómetro 20 y el 30 de la autopista, el automóvil ejecutó cambios de carril repetidos e impredecibles a una velocidad que agravaba el peligro. El personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo conjunto con AUBASA —concesionaria de la vía—, rastreó el recorrido del rodado y coordinó su interceptación en el primer punto de control disponible.

Ese punto fue el Peaje de Hudson. Allí, el conductor fue detenido y sometido al test de alcoholemia. “A mí no me grabás”, desafió el conductor a un agente que registraba el procedimiento en video. Luego, con otro tono, intentó dar explicaciones: “No consumo nada, no juego con la vida de los demás”.

El resultado fue contundente: 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite que establece la tolerancia cero vigente en la provincia de Buenos Aires tras su adhesión a la ley nacional, en vigor sobre rutas nacionales desde abril de 2023.

“Soy prudente”, quiso argumentar el infractor antes de que le labraran el acta y le fiscalizaran el vehículo por completo.

Ante la infracción comprobada, los agentes le retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta correspondiente, en cumplimiento de la normativa de tránsito vigente.

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