Política

El exrector del Nacional Buenos Aires reclamó una definición judicial por las tomas: “La Corte Suprema tiene que expresarse”

Gustavo Zorzoli cuestionó las tomas en el Colegio Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Pidió una intervención de la Corte Suprema ante la falta de clases en las instituciones

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El exrector advierte que la toma de edificios públicos constituye una contravención y representa riesgos para los estudiantes menores

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini tomaron ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía sobre el escenario estudiantil. En ese marco, reclamó una definición de la Corte Suprema.

“Siempre tuve una postura muy clara en contra de las tomas”, indicó Zorzoli. En detalle explicó los motivos: “La toma de un edificio público es una contravención” y “corren riesgos los propios pibes, que son menores de edad”. En esa misma línea, señaló que, si bien siempre le dijo a sus estudiantes que las tomas no deberían de ser la primera medida, hoy “me tengo que retractar”

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“Siempre les decía (a los alumnos): ‘No puede ser que la toma sea la primera medida de reclamo, tiene que ser la última. Tiene que haber negociación, discusión’“, dijo y agregó que ”en este caso, la política por fuera del colegio ha hecho todo. El Congreso aprobó una vez, hubo veto, aprobaron otra vez, la justicia dijo que sí. Y la verdad es que yo ahora no les puedo decir a estos pibes: ‘No, es que tienen que negociar’”, apuntó.

Tajante, Zorzoli opinó: “la Corte Suprema tiene que expresarse y no es cierto que no tenga tiempos. Tiene tiempos políticos, una responsabilidad política y tiene que responder ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires. Es muy importante que la Corte se expida”, afirmó.

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Captura - GUSTAVO ZORZOLI - EXPERTO EN EDUCACIÓN
Gustavo Zorzoli reclama una intervención de la Corte Suprema ante la falta de clases por las tomas estudiantiles

El reclamo por salarios docentes y la crisis de formación

Al abordar la crisis docente, Zorzoli aportó un dato sobre tiempos de formación: “Un docente hoy en la ciudad de Buenos Aires tarda en promedio siete años en recibirse y va a tener un sueldo bastante pobre”. En ese marco, describió un circuito de pérdida de recursos humanos: “Los pibes empiezan a dar clases y los mejores muchas veces se van a enseñar al sector privado”.

En este sentido ubicó el problema con mayor fuerza en áreas específicas: “No te voy a decir de Matemática, Física y Química porque estamos en una situación catastrófica en ciencias más duras”. Y apuntó a una diferencia salarial que, según dijo, golpea a los colegios preuniversitarios.

El exrector señaló que los docentes de esas instituciones “están cobrando menos que los profesores en las escuelas comunes de la ciudad” y cuantificó: “Un 30% menos”.

También comparó ese escenario con su etapa al frente del Nacional Buenos Aires. “Cuando yo era rector cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó.

El modelo del Colegio Nacional Buenos Aires y qué se puede replicar

Zorzoli describió elementos que, según su mirada, forman parte de la identidad institucional del colegio. Mencionó que existen “cosas que no se tocan”: el ingreso, las notas de calificación y materias como latín, que, dijo, se mantiene en pocos establecimientos.

Alumnos del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini decidieron tomar los colegios por tiempo indeterminado
La toma de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini busca el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Asimismo planteó una continuidad histórica del plan de estudios: “Tiene 160 años el colegio” y sostuvo que “en estos 40 años de democracia no cambió un ápice el plan de estudios”.

El exrector planteó que no existe un único modelo posible para todos. “La política educativa quiere instalar modelos únicos. Este es un problema”, dijo. Y agregó: “No debería haber esquemas únicos” porque “los pibes son diversos”.

El caso del Colegio Nacional de Escobar y la demanda de vacantes

Entre otras cosas, Zorzoli señaló que el modelo del Nacional Buenos Aires sí se aplicó fuera de la Ciudad de Buenos Aires. “Hace siete años lo replicamos en el Colegio Nacional de Escobar. Depende de la UBA”, afirmó, y lo describió como “el primer colegio que está por fuera de la ciudad de Buenos Aires”. Según Zorzoli, ese establecimiento tiene un cupo acotado: “Tiene 100 vacantes” y recibe una demanda mayor: “Se inscriben 500 pibes cada año”.

El formato, según precisó el exrector, “sirve” y “funciona”, aunque insistió en que debe convivir con otras alternativas educativas. “Tiene que haber variantes a esto”, concluyó.

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