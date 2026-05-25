Política

La confianza en el Gobierno volvió a caer en mayo, según el índice de la Universidad Di Tella

El informe mensual mostró una nueva caída en la estadística por quinto mes consecutivo. La comparación con un momento de la presidencia de Mauricio Macri que destacó el análisis y qué componentes bajaron respecto a otras mediciones

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Ilustración en acuarela de Javier Milei de frente, sonriendo y con pulgar arriba. Viste traje, corbata azul y banda presidencial argentina sobre fondo abstracto.
El Índice de Confianza en el Gobierno volvió a mostrar una caída por quinto mes consecutivo

El Gobierno de Javier Milei volvió a verse afectado por una caída en el Índice de Confianza (ICG) que realiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y registró una baja por quinto mes consecutivo. Así, el informe que se realiza de forma periódica apuntó que durante mayo se dio una baja del 1,6% respecto a abril de este año.

Según el reporte que le llegó a este medio, durante el mes de mayo, el ICG se ubicó en 1,99 puntos. En términos interanuales, el índice retrocedió un 18,7% respecto de mayo de 2025, mientras que la contracción acumulada desde el cierre de 2025 asciende al 19,2%.

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Las cinco bajas consecutivas de 2026 muestran una tendencia sostenida: en enero el índice descendió un 2,8%; en febrero, un 0,6%; en marzo, un 3,5%; en abril, la contracción fue la más pronunciada del año, con un 12,1%; y en mayo se añadió un retroceso adicional del 1,6%. En ese marco, el promedio de la gestión de Milei desciende a 2,41 puntos, el valor más bajo desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella señala que mayo de 2026 marca el mes 30 de la actual gestión presidencial. En ese tramo, el nivel del ICG —1,99 puntos— es similar al que registró el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, cuando el índice se ubicó en 2,04 puntos, apenas un 2,6% por encima del valor actual. El análisis indica que el índice de Milei es menor al que obtuvo Néstor Kirchner en su mes 30, que fue de 2,42 puntos, un 17,8 % superior.

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Índice de Confianza en el Gobierno Di Tella Mayo

En la comparación con otras administraciones, el 1,99 de mayo supera los registros del mes 30 de las presidencias de Cristina Kirchner en su segundo mandato (1,70 puntos, un 17,1% por debajo), de Cristina Kirchner en su primer período (1,61 puntos, un 23,6% menor) y de Alberto Fernández (1,40 puntos, un 42% inferior al valor actual). El documento también señala que el promedio de Macri en el mismo tramo de su gestión fue de 2,51 puntos y el de Fernández, de 1,95.

En cuanto a los componentes que integran el ICG, tres de los cinco presentaron descensos respecto de abril. El apartado de Capacidad cayó a 2,36 puntos, una baja del 5,6% que representa el mínimo de toda la gestión de Milei. La Preocupación por el interés general retrocedió a 1,57 puntos (-2,5%) y Honestidad descendió a 2,46 puntos (-1,6%); ambos registros son los más bajos de 2026 para esos componentes.

Los dos componentes restantes, en cambio, mostraron un comportamiento distinto. La Evaluación general del gobierno subió un 3% hasta 1,69 puntos, mientras que Eficiencia avanzó de forma marginal, apenas medio punto porcentual, hasta situarse en 1,88.

Índice de Confianza en el Gobierno Di Tella Mayo

La segmentación por género muestra que la brecha entre hombres y mujeres se amplió a 0,68 puntos en mayo, frente a los 0,31 de abril. Esa divergencia responde a un descenso pronunciado entre las mujeres, cuyo ICG cayó un 13%, mientras que entre los varones el índice subió un 6%. Por franja etaria, el valor más elevado correspondió al grupo de 18 a 29 años, seguido de cerca por los mayores de 50, cuyo índice también aumentó. La contracción más pronunciada se registró entre las personas de 30 a 49 años, la segunda consecutiva en ese segmento.

En el plano geográfico, el ICG alcanzó su valor más alto entre los residentes del interior del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron una leve suba, mientras que los del Gran Buenos Aires (GBA) mostraron una caída moderada, quedando como la zona con el índice más bajo de las tres regiones relevadas. Por nivel de instrucción, la caída más abrupta se dio entre los encuestados con educación primaria, con un retroceso del 25% respecto del mes anterior, mientras que quienes tienen formación terciaria o universitaria concentraron el valor más elevado del segmento.

La correlación entre perspectivas económicas y confianza en el gobierno también quedó plasmada en el informe. Entre quienes anticipan una mejora de la situación económica en el próximo año, el ICG alcanzó su nivel más alto de todos los segmentos relevados. En estos casos, el ICG alcanzó 4,17 puntos (+3,5%). Sin embargo, para aquellos que anticipan que se mantendrá sin cambios, el valor cayó a 2,17 puntos (-12,9%). La disminución porcentual más pronunciada del mes se registró entre los pesimistas: quienes esperan un deterioro de la economía obtuvieron un ICG de apenas 0,37 puntos, un descenso del 27,5%.

Este estudio se publica todos los meses, se realiza desde noviembre de 2001 y consiste en una encuesta de opinión pública a nivel nacional donde se mide en una escala de 0 a 5 al Poder Ejecutivo. La encuesta es llevada a cabo por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades de todo el país, con trabajo de campo realizado entre el 4 y el 19 de mayo de 2026.

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