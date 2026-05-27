La romántica frase que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez que Wanda Nara había usado para su libro en Turquía

Un nuevo escándalo sacude a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez

La última publicación de Mauro Icardi en Instagram desató una nueva ola de repercusiones mediáticas, no solo por su carácter romántico sino por el inesperado eco de su pasado. El delantero del Galatasaray compartió el 11 de mayo una imagen de Eugenia “China” Suárez en bikini, apenas dos días después de que el club turco obtuviera su cuarto campeonato en la liga, y con una frase que al parecer estaba cargada de simbolismo, volvió a poner sobre la mesa la trama de conflictos, guiños y conflicto que lo rodea desde hace meses con Wanda Nara.

En el posteo, Icardi escribió: “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”. A simple vista, la frase parecía una dedicatoria amorosa a la actriz que desde el primer momento se consolidó como el gran apoyo en la vida del exdelantero del PSG, tras la consagración del equipo turco en la liga. Sin embargo, el mensaje no tardó en generar debate: la expresión coincide casi palabra por palabra con el título del libro infantil que el futbolista publicó junto a Wanda en 2017, “Campeones en la cancha y en la vida”, presentado en la Feria del Libro de Milán.

PUBLICIDAD

Aquel proyecto editorial, impulsado por Nara durante su último embarazo y desarrollado junto al escritor italiano Paolo Fontanesi y el colaborador Loris De Marco, estuvo destinado a niños y adolescentes. El libro abordaba valores deportivos, técnicas de fútbol, alimentación y actividades para chicos, todo desde la experiencia personal de Icardi como futbolista profesional y con la mediática como coautora.

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto sensual de la China Suárez (Instagram)

“Escribí este libro para mis hijos y para todos los niños que viven el fútbol como lo vive mi familia”, contó la conductora de MasterChef Celebrity en la presentación, que reunió a la pareja con figuras de la política y la cultura italiana. El éxito fue rotundo, con cuatro ediciones consecutivas y un interés que traspasó el ámbito deportivo.

PUBLICIDAD

La coincidencia entre la frase de Icardi y el título del libro fue señalada en redes sociales por el periodista Fede Flowers, quien recordó aquel episodio de 2017 en Italia: “¡Nadie se dio cuenta! La dedicatoria que usó Mauro Icardi para la China hace unas semanas fue el título del libro que escribió Wanda en Italia en 2017”. A partir de ese comentario, el posteo de Icardi alimentó interpretaciones cruzadas sobre su verdadero significado y volvió a encender la conversación sobre la conexión entre su presente sentimental y su historia reciente.

Mientras algunos tomaron la frase como una simple coincidencia dentro del universo futbolero, otros destacaron la carga simbólica que puede tener dentro de la narrativa pública de Icardi. El posteo, acompañado por una imagen de la China Suárez descalza y con un look relajado, volvió a demostrar la capacidad del futbolista para generar conversación cada vez que expone su vida privada y, de paso, reavivó el interés por los capítulos más insólitos y exitosos de su recorrido mediático junto a Wanda Nara.

PUBLICIDAD

La polémica dedicatoria de Mauro Icardi a China Suarez resultó ser el título de un libro infantil escrito por Wanda Nara, lo que desató una nueva controversia entre las tres figuras mediáticas.

La empresaria se animó a revelar el secreto de los dos libros que escribió mientras vivía en Italia frente a las cámaras del programa de Grego Rossello, y el relato sorprendió por lo insólito y a la vez por su sinceridad brutal. “No podía caminar. Yo hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer”, soltó la empresaria, instante en que dejó boquiabierto al entrevistador. La pregunta había sido directa, casi rutinaria: ¿Le había molestado el estigma de “botinera”, la mujer que acompaña al futbolista?

Para muchos, la respuesta sería un rodeo diplomático; para Wanda, fue un repaso honesto a lo vivido. “Estaba embarazada, no podía hacer nada y me puse a escribir dos libros, los presenté en la Feria del Libro en Milán y todo el mundo me decía ‘¡Qué bien!’. Claro, como no me conocían, armé una personalidad nueva allá. Vos pensá que gané el Bailando... yo les hice creer que era bailarina y que era escritora", confesó ante la risa de quien la escuchaba.

PUBLICIDAD

En aquella ciudad del norte de Italia, de pasado literario y escaparates de lujo, la presencia de Wanda Nara pasó de las páginas deportivas y del corazón a los salones culturales. “Políticos vinieron a la presentación de mi libro, fue espectacular. Hice un libro sobre la infancia y la alimentación... que como como el culo”, añadió con una honestidad que desarmó cualquier estructura, al dejar en claro que la etiqueta de celebridad puede ser tan real como el papel impreso, o tan ficticia como el personaje que se decide mostrar.

Icardi estuvo junto a Wanda en la presentación del libro de Wanda en Milán en el año 2017

El episodio no vivió solo de la anécdota. Aquellas publicaciones, pensadas primero como pasatiempo obligado en un embarazo que truncó su ritmo habitual, se convirtieron en un inesperado éxito de ventas. “Creo que hicimos como tres tiradas más o cuatro. Ahora me están llamando para escribir otro libro, ya no escribo más, ni me llamen”, aseguró, al dejar entrever el hastío que suele aparecer cuando algo, aun inesperadamente, sale bien.

PUBLICIDAD