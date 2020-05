En la imagen se puede observar a Hugo Moyano (titular del sindicato de Camioneros); Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría); Rosana Bertone (ex gobernadora y actual diputada de Tierra del Fuego); Lucía Corpacci (ex gobernadora y actual diputada de Catamarca); Cristina Kirchner (senadora y ex presidente); José Luis Gioja (presidente del PJ, diputado y ex gobernador de San Juan); Fernando Espinoza (intendente de La Matanza); Sergio Urribarri (ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel); Verónica Magario (vicegobernadora bonaerense); Gustavo Menéndez (intendente de Merlo); Omar Plaini (secretario general del sindicato de Canillitas); Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete y actual presidente); Antonio Arce (ex secretario de Finanzas de Formosa); Gildo Insfrán (gobernador de Formosa); Ginés González García (ministro de Salud); Beatriz Rojkés de Alperovich (ex senadora); Patricia García Blanco (secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior); Cristina Álvarez Rodríguez (diputada nacional); Víctor Santa María (presidente del PJ porteño y secretario general del Suterh); Fabiana “la Vasca” Bertino (diputada bonaerense); Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas); Julián Domínguez (ex diputado y ex ministro de Agricultura); José Neder (senador nacional por Santiago del Estero); Hugo Yasky (diputado y titular de la CTA Autónoma); Jorge Landau (diputado y apoderado del PJ); Agustín Rossi (actual ministro de Defensa); Stella Maris Neder (ex diputada); Felipe Solá (ex gobernador bonaerense y actual Canciller); Fernando “Chino” Navarro (dirigente del Movimiento Evita); Máximo Rodríguez (concejal de Tres de Febrero); Juan Carlos Gioja (intendente provincial de San Juan); Ricardo Pignanelli (titular del gremio SMATA); Eduardo “Wado” De Pedro (ex diputado y actual ministro del Interior); Nelly Ramona Daldovo (ex intendenta de Riacho He Hé, Formosa, y consejera del PJ); y Daniel Scioli (diputado y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires).