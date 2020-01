Cuando terminó de dictar clases, el ex jefe de Gabinete hizo unos metros hasta el restaurante. Lo esperaban el ex titular de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello; el ex secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el ex auditor Carlos Montero; y el ex presidente interino del Banco Central, Miguel Pesce. Un poco más tarde se sumaron el ex embajador en la Santa Sede, Eduardo Valdés, el ex embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, y el ex legislador Claudio Ferreño.