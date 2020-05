La política, en cambio, tiene otra lógica y se mueve no para adaptarse a la nueva coyuntura del país sino para recuperar su antigua normalidad . En stand by desde el pasado 19 de marzo, cuando Alberto Fernández declaró el aislamiento, social, preventivo y obligatorio, en los últimos días comenzó a reactivarse cuando el Presidente dijo que no le iban a torcer el brazo aquellos que presionaban para relajar la cuarentena y revitalizar el sector productivo. Sin dar nombres propios, fue una invitación a la oposición de Juntos por el Cambio para subirse al ring e intercambiar golpe por golpe: preservación de la vida contra la destrucción de la economía.