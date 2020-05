Como otros intelectuales que no vienen del peronismo, Alejandro Grimson quiso entender de qué se trataba "el movimiento que no deja de conmover la vida política argentina” . Tanto que el año pasado publicó un libro, ¿Qué es el peronismo?, un trabajo que realizó bastante antes de que Alberto Fernández fuera ungido como candidato a presidente y presentó muy cerca de ese momento, en mayo del 2019. Su militancia tuvo que ver con una izquierda genérica, tirando a trostkista, aunque mucho no le gusta hablar de esa experiencia, si bien destaca los vínculos que tejió con las organizaciones sociales. El antropólogo llegó a quien hoy es Presidente a través de Cecilia Todesca, o sea, del Grupo Callao. No dudó cuando le ofrecieron ser parte del equipo de asesores y disfruta formar parte del grupo que “piensa ideas con Alberto, porque él es así, piensa en las discusiones con otros”. Hace dos semanas lanzó El futuro después del COVID-19, un libro con el aporte plural de intelectuales de distintas tradiciones. Aquí, el diálogo que tuvo con Infobae.