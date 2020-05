Para Alberto Fernández, la salida de Cafiero sería un golpe difícil de asimilar. No porque no se sienta cómodo con su actual ministro del Interior, todo lo contrario. Pero tener que sacrificar a su jefe de Gabinete tan pronto significaría un mazazo, sobre todo para un Presidente que sabe que tendrá que pasar mucho tiempo para demostrarles a propios y extraños que la influencia de su vicepresidenta no lo condiciona a tomar medidas que no comparte.