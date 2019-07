Si bien esta vez la charla de los seis apuntó especialmente a las propuestas de seguridad, que se están elaborando y se plasmarán en algún evento conjunto, volvieron a conversar sobre los roles. La dama tiene a su cargo la difícil batalla en el Conurbano, donde la imagen de Cristina Fernández y de la propia Magario aparecen más atractivas para una parte importante del electorado lo que se expresó a través de afiches donde no figuraba Alberto Fernández. Por eso próximamente podría haber alguna presentación de CFK, que hace diez días no se muestra físicamente en público. Excepto por tres tuits, la ex presidenta no ha hablado desde que partió a Cuba y lo hará recién este sábado en Río Gallegos en la presentación de Sinceramente, su libro. Magario no sólo incluirá la problemática de la seguridad en su discurso sino, como los principales precandidatos, la situación económica y el impacto de la política actual sobre las pymes. Por eso en sus recorridas no faltan pymes ni fábricas.