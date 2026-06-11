Colombia

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 8 de junio

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Guardar
Google icon
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este lunes 8 de junio de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: lunes 8 de junio de 2026.

Números ganadores: 6 8 9 32 40 13.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana, cada lunes, miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

PUBLICIDAD

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes del pasado 2025.

PUBLICIDAD

Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también.

Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de “números calientes” que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyResultado Baloto revanchaLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Manizales miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados del último sorteo realizado por esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Manizales miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Habrá ley seca en Bogotá durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio: fechas, horarios y sanciones

Gustavo Quintero explicó que la decisión se adoptó tras analizar lo ocurrido en la primera vuelta y afirmó que la medida busca que las autoridades concentren sus capacidades operativas en garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral

Habrá ley seca en Bogotá durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio: fechas, horarios y sanciones

Se registró visita técnica en el Puerto de Tumaco para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país

La CREG verificó la infraestructura portuaria, que cuenta con capacidad para más de 80.000 barriles, y destacó su papel estratégico para garantizar el suministro de gasolina y diésel en Nariño y regiones vecinas

Se registró visita técnica en el Puerto de Tumaco para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país

Resultados Lotería del Valle miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del premio mayor de $9.000 millones

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Resultados Lotería del Valle miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del premio mayor de $9.000 millones

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 10 de junio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 10 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista