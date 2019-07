A casi nueve años de aquel día en que Kirchner anunció que volvía a tener su domicilio en Santa Cruz para dar pelea electoral en su tierra (había sido derrotado por Francisco De Narváez como candidato en Buenos Aires en el 2009) las lealtades cambiaron. La mayoría de los gobernadores acompañan la fórmula Fernández-Fernández sólo porque la ex presidenta se corrió del centro y se postula para vice. Los partidos provinciales no están con el kirchnerismo, excepto los santiagueños; Urtubey integra una fórmula con Roberto Lavagna y Randazzo, que enfrentó a CFK dos años atrás, eligió no volver a jugar en la política nacional. Daniel Peralta, que entonces era el gobernador y su gran "amigo", pasó a la oposición. Son sólo algunas de las muchas diferencias entre éstos y aquellos tiempos políticos en los que el kirchnerismo, aún después de una derrota en elecciones de medio término, tenía poder.