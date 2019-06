De todos modos a Cristina Fernández le preocupaban otras cosas en su visita a Resistencia. La primera era concentrar la atención durante 48 horas en esa provincia. Y también hacer equilibrio entre su favorito, Jorge Capitanich, y su adversario el gobernador Domingo Peppo. Sorprendió a todos que saliera airosa y a contramano de su propia historia política no manifestara en público su preferencia: el viernes en el Aeropuerto recibió de manos de Peppo la declaración de ciudadana ilustre. Le agradeció, no lo tuteó y lo llamó "gobernador". Hizo lo mismo con Capitanich que también llegó con una declaración municipal. En privado sí se permitió marcar diferencias y cenó con su amigo y ex jefe de gabinete a quien un rato antes le decía "intendente".