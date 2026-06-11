Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE: votos del extranjero, clave en el resultado

Los votos del extranjero, los cuáles fueron en su gran mayoría a favor de Keiko Fujimori, han jugado un rol clave en esta segunda vuelta. Foto: captura ONPE

Keiko Fujimori pasó a ocupar el primer lugar en el conteo de la segunda vuelta presidencial, luego de que la actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registrara una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez. Con el 98,215% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular suma 9′032,651 votos, equivalente al 50,002% del total, mientras que el representante de Juntos por el Perú alcanza 9′032,000 votos, con el 49,998%.

La diferencia entre ambos postulantes es de apenas 651 votos, por lo que el tramo final del escrutinio mantiene la incertidumbre sobre el resultado definitivo. Hasta el momento, la ONPE reporta 91.110 actas contabilizadas de un total de 92.766, mientras que 1.635 actas se encuentran pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 21 continúan pendientes de procesamiento.

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En este escenario, los votos emitidos en el extranjero se han convertido en un factor clave para la definición de la elección. La contabilización progresiva de estas actas ha modificado el balance entre los dos candidatos y podría seguir influyendo mientras se incorporen los últimos resultados oficiales al conteo nacional.

Amplia ventaja para Keiko Fujimori fuera del Perú

Los resultados del voto en el extranjero muestran una diferencia marcada a favor de Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez. Con el 94,495% de actas contabilizadas en el exterior, la candidata de Fuerza Popular registra 184.435 votos, equivalentes al 63,429% del total, mientras que el postulante de Juntos por el Perú suma 106.338 votos, con el 36,571%.

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La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció declaraciones a la prensa en medio de un reñido conteo de votos. Aseguró que respetará los resultados oficiales y se mostró esperanzada por la llegada de las actas del extranjero y las observadas. | Canal N

La votación internacional representa uno de los factores que permitió que Fujimori recortara distancia y pasara a liderar el conteo general de la segunda vuelta presidencial. La diferencia entre ambos candidatos fuera del país supera los 78.000 votos, un margen considerable frente a la estrecha disputa registrada a nivel nacional.

Hasta el momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó 2.403 actas de un total de 2.543 correspondientes al extranjero. Además, 140 actas están pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que no se registran actas pendientes de procesamiento.

Resultados de la segunda vuelta presidencial en los países con más peruanos

Los principales países con mayor presencia de electores peruanos en el extranjero registran una tendencia favorable para Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. En Estados Unidos, uno de los padrones electorales peruanos más numerosos fuera del país, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 76,559% de los votos con 44.440 adhesiones, mientras que Roberto Sánchez obtiene el 23,441% con 13.607 votos. En este país se han contabilizado 718 de las 749 actas disponibles.

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En Argentina, otro de los países con una importante comunidad peruana, Fujimori también mantiene una ventaja con el 61,309% de los votos, equivalente a 25.361 sufragios. Sánchez suma el 38,691% con 16.005 votos, según el avance del conteo oficial que registra 280 actas contabilizadas de un total de 299.

Resultados de la segunda vuelta electoral peruana en Chile. Foto: captura ONPE

La misma tendencia se observa en Europa. En España, la candidata de Fuerza Popular obtiene el 60,114% de los votos frente al 39,886% de Sánchez, con 32.510 y 21.571 votos respectivamente. En Italia, la diferencia es mucho más ajustada: Fujimori registra el 50,710% con 19.563 votos, mientras que Sánchez alcanza el 49,290% con 19.015 votos.

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En Chile, el resultado también favorece a Keiko Fujimori, quien suma el 58,882% de los votos frente al 41,118% de Roberto Sánchez. Con 256 actas contabilizadas de un total de 281, el voto peruano en este país se mantiene como otro de los puntos donde la candidata de Fuerza Popular logra una ventaja en el exterior.

Presidente de Ipsos ya daba como favorita a Keiko Fujimori

El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, señaló durante el desarrollo del conteo de la segunda vuelta presidencial que Keiko Fujimori tenía mayores probabilidades de imponerse en el resultado final, pese a que los primeros avances oficiales ubicaban a Roberto Sánchez ligeramente por encima. El analista explicó que la diferencia era muy ajustada y que aún faltaban incorporarse sectores del electorado que podían modificar la tendencia, especialmente el voto de los peruanos en el extranjero.

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Torres indicó que, al evaluar distintos escenarios posibles con la información disponible, la mayoría favorecía a la candidata de Fuerza Popular. Su análisis se basaba en que el conteo inicial no reflejaba completamente el comportamiento del voto exterior, un segmento que en anteriores procesos electorales había mostrado mayor respaldo hacia opciones de derecha.

La proyección del presidente de Ipsos cobró relevancia conforme avanzó el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el ingreso progresivo de las actas del extranjero, Fujimori fue reduciendo la ventaja de Sánchez hasta pasar al primer lugar por un margen mínimo, en una elección marcada por la estrechez de los resultados.

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El conteo rápido de Ipsos había mostrado inicialmente una disputa prácticamente empatada, con una ligera ventaja para Sánchez dentro del margen estadístico, aunque la consultora advertía que el resultado podía cambiar debido a la composición pendiente de las actas por procesar.