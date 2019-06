La ex presidente Cristina Kirchner estará en la boleta presidencial en el cuarto oscuro pero no en el lugar que se esperaba. En una jugada sorpresiva que sacudió el sistema político tomó la resolución de que será candidata a vicepresidente, mientras que la cabeza de la lista como titular del Poder Ejecutivo estará en manos de su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El gesto fue interpretado como un giro "dialoguista" hacia el peronismo de centro y al círculo rojo empresario, y un intento por cerrar la "grieta".