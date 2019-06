Técnicamente Scioli aún no dio un paso al costado a pesar de que es vox populi que el kirchnerismo eligió no dividir al electorado. Es una de las razones por las que Sergio Massa desistió de sus aspiraciones y encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales en Buenos Aires. Se especulaba con que se mantenía en campaña para poder negociar un lugar que le dé visibilidad en esta elección. Eso no ocurriría.