España

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el barco ya está en el puerto de Tenerife y los pasajeros se preparan para el desembarque

Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco

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Una persona con equipo de protección individual (EPI) recoge un paquete desde una embarcación junto al crucero MV Hondius, en el puerto de Granadilla de Abona. (REUTERS/Hannah McKay)
Una persona con equipo de protección individual (EPI) recoge un paquete desde una embarcación junto al crucero MV Hondius, en el puerto de Granadilla de Abona. (REUTERS/Hannah McKay)

El crucero MV Hondius, el buque afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y, de momento, seis casos confirmados, ha fondeado esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. A primera hora de la mañana ha tenido lugar el desembarco y traslado de los 147 pasajeros y tripulantes que deben ser repatriados, todos ellos asintomáticos a bordo del buque de bandera neerlandesa.

El Gobierno de España ha confirmado que los pasajeros españoles serán los primeros en bajar del barco. El resto de nacionales de los distintos países lo hará de forma escalonada, en función de la disponibilidad de los vuelos de repatriación en pista. Los viajeros serán trasladados en vehículos aislados y custodiados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, a menos de 15 minutos del puerto, donde los aviones enviados por cada país estarán listos para despegar. Los pasajeros españoles viajarán a Madrid, donde quedarán en cuarentena en el hospital Gómez Ulloa.

Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a todas las personas a bordo como “contactos de alto riesgo” y recomienda su seguimiento durante 42 días. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó este sábado a Tenerife junto a los ministros de Sanidad e Interior para supervisar el operativo, al tiempo que insistió en que el riesgo para la población canaria “sigue siendo bajo”.

06:54 hsHoy

El equipo sanitario entra al MV Hondius

El equipo sanitario está entrando en el MV Hondius para chequear el estado de los pasajeros y decidir si pueden ser evacuados. Tras confirmar la ausencia de síntomas de hantavirus, los ocupantes descenderán en zodiacs por grupos, en función de la disponibilidad de los aviones que los repatriarán.

En tierra, otro equipo sanitario los recibirá y conducirá a los autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el traslado al aeropuerto, a unos diez minutos del puerto.

06:53 hsHoy

El Gobierno impone la entrada del crucero ‘MV Hondius’ pese a la oposición de Canarias

El buque, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 en el puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (REUTERS/Yves Herman)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (REUTERS/Yves Herman)

El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus y con 151 personas a bordo, ha entrado sobre las 7:00 de la mañana (hora peninsular) en el puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que los pasajeros y la tripulación desembarquen. De momento no han desarrollado síntomas de este virus que solo se transmite entre personas por contacto íntimo y prolongado.

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06:43 hsHoy

Los españoles serán los primeros en desembarcar

Agentes de seguridad y personal sanitario operan en el puerto de Granadilla de Abona tras la llegada del crucero MV Hondius. (REUTERS/Hannah McKay)
Agentes de seguridad y personal sanitario operan en el puerto de Granadilla de Abona tras la llegada del crucero MV Hondius. (REUTERS/Hannah McKay)

El buque ha llegado precedido por la lancha de prácticos del puerto Almáciga P y seguido del remolcador VB-Canarias, que asisten en las maniobras de entrada y fondeo. Una vez fondeado y con luz solar, se iniciará el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife Sur, a 10 kilómetros del puerto.

Los primeros en bajar serán los 14 españoles a bordo, según anunció la ministra de Sanidad, Mónica García. Un avión militar los aguarda en Tenerife Sur para llevarlos a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

06:25 hsHoy

Padilla explica que en los próximos minutos comienza el desembarco

El crucero neerlandés MV Hondius, que ha sufrido un brote de hantavirus a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, ha entrado a las 6.05 horas de Canarias (5.05 GMT) en el puerto de Granadilla de Abona (sur de Tenerife) para fondear y desembarcar a sus ocupantes. En la imagen, llegada de autobuses de la Unidad Militar de Emergencias al puerto. EFE/Miguel Barreto
En la imagen, llegada de autobuses de la Unidad Militar de Emergencias al puerto. EFE/Miguel Barreto

A las 5:45 ya habían empezado las labores de fondeo y en los próximos minutos, el equipo de Sanidad comenzará el desembarco. Preguntado en una entrevista en TVE, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que ahora mismo la competencia la tiene el Gobierno central.

Las lanchas saldrán del barco con un máximo de cinco personas, que posteriormente se subirán en un autobús para ser trasladadas a los aviones. “De momento va todo como tiene que ir”, ha sentenciado Padilla.

06:11 hsHoy

Todos los pasajeros son contacto de “alto riesgo”, según la agencia de salud de la UE

Un agente de seguridad trabaja en el puerto de Granadilla de Abona tras la llegada del crucero MV Hondius. (REUTERS/Hannah McKay)
Un agente de seguridad trabaja en el puerto de Granadilla de Abona tras la llegada del crucero MV Hondius. (REUTERS/Hannah McKay)

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha clasificado a todos los pasajeros del crucero como “contactos de alto riesgo”, una medida de precaución adoptada antes de que el barco atracara en Tenerife. La agencia europea de salud pública ha difundido esta información en la madrugada del domingo como parte de su “asesoramiento científico rápido”, según ha informado Reuters.

Según el ECDC, los pasajeros que no presenten síntomas serán repatriados a sus países de origen mediante “transporte especialmente organizado”, sin recurrir a vuelos comerciales regulares, y deberán someterse a cuarentena voluntaria.

06:09 hsHoy

El crucero afectado por hantavirus entró en el puerto español de Granadilla y se espera el desembarco de los pasajeros

Luego de la evacuación de los viajeros, treinta miembros de la tripulación permanecerán a bordo y navegarán hacia los Países Bajos, donde el barco será sometido a un proceso de desinfección

El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

El crucero afectado por un brote mortal de hantavirus llegó la madrugada del domingo cerca del puerto de Granadilla en Tenerife, escoltado por un buque de la Guardia Civil. La embarcación permanecerá fondeada en la zona para proceder con la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación.

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06:07 hsHoy

La evacuación cuenta con 358 efectivos: 325 guardias civiles y 33 policías

El crucero neerlandés MV Hondius (al fondo, en la bocana), que ha sufrido un brote de hantavirus a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, ha entrado a las 6.05 horas de Canarias (5.05 GMT) en el puerto de Granadilla de Abona (sur de Tenerife) para fondear y desembarcar a sus ocupantes. En la imagen, un amplio despliegue de medios de comunicación sigue las operaciones en el puerto. EFE/Miguel Barreto
En la imagen, un amplio despliegue de medios de comunicación sigue las operaciones en el puerto. (EFE/Miguel Barreto)

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el operativo de seguridad para las labores de evacuación del día siguiente contará con 358 efectivos: 325 guardias civiles y 33 policías. Estos agentes “realizarán trabajos de seguridad en colaboración con la infraestructura de Sanidad, que dirige este operativo”, según ha precisado el titular de Interior.

Marlaska también señaló que todos los aviones llegarán a Tenerife entre ese día y el siguiente para trasladar a los pasajeros de regreso a sus países de origen.

06:04 hsHoy

Horas de tensión en Tenerife: Canarias se enfrenta a Sánchez y dice ahora que no autorizará el fondeo, pero el Gobierno veta su decisión y lo impondrá

Fernando Clavijo ha afirmado que, si no se llega a una solución, dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco

El puerto al que llegará el barco. (Reuters)
El puerto al que llegará el barco. (Reuters)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado por la noche que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero con el brote de hantavirus hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada de este domingo.

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06:03 hsHoy

Vídeo | Así ha sido la llegada al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife)

21:28 hsAyer

La llegada del crucero del hantavirus a Canarias moviliza a 23 países en un dispositivo a contrarreloj para evitar contagios: así desembarcarán y se repatriará a los pasajeros

El Gobierno y la OMS han destacado en múltiples ocasiones que todo el dispositivo se realizará por zonas aisladas y perimetradas para evitar el contacto con la población local

Bocana del Puerto de Granadilla por la que se espera que entre el buque de bandera holandesa MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. (Ramón de la Rocha/EFE)
Bocana del Puerto de Granadilla por la que se espera que entre el buque de bandera holandesa MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. (Ramón de la Rocha/EFE)

Han pasado más de tres días desde que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó de Cabo Verde. Tras la larga espera, este domingo se llevará a cabo el dispositivo de desembarco, traslado y repatriación de los pasajeros y parte de la tripulación de la embarcación, que salió de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril, hace ya más de un mes.

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