Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el barco ya está en el puerto de Tenerife y los pasajeros se preparan para el desembarque

Una persona con equipo de protección individual (EPI) recoge un paquete desde una embarcación junto al crucero MV Hondius, en el puerto de Granadilla de Abona. (REUTERS/Hannah McKay)

El crucero MV Hondius, el buque afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y, de momento, seis casos confirmados, ha fondeado esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. A primera hora de la mañana ha tenido lugar el desembarco y traslado de los 147 pasajeros y tripulantes que deben ser repatriados, todos ellos asintomáticos a bordo del buque de bandera neerlandesa.

El Gobierno de España ha confirmado que los pasajeros españoles serán los primeros en bajar del barco. El resto de nacionales de los distintos países lo hará de forma escalonada, en función de la disponibilidad de los vuelos de repatriación en pista. Los viajeros serán trasladados en vehículos aislados y custodiados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, a menos de 15 minutos del puerto, donde los aviones enviados por cada país estarán listos para despegar. Los pasajeros españoles viajarán a Madrid, donde quedarán en cuarentena en el hospital Gómez Ulloa.

Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a todas las personas a bordo como “contactos de alto riesgo” y recomienda su seguimiento durante 42 días. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó este sábado a Tenerife junto a los ministros de Sanidad e Interior para supervisar el operativo, al tiempo que insistió en que el riesgo para la población canaria “sigue siendo bajo”.