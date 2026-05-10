Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el barco ya está en el puerto de Tenerife y los pasajeros se preparan para el desembarque

El crucero MV Hondius, el buque afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y, de momento, seis casos confirmados, ha fondeado esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. A primera hora de la mañana ha tenido lugar el desembarco y traslado de los 147 pasajeros y tripulantes que deben ser repatriados, todos ellos asintomáticos a bordo del buque de bandera neerlandesa.
El Gobierno de España ha confirmado que los pasajeros españoles serán los primeros en bajar del barco. El resto de nacionales de los distintos países lo hará de forma escalonada, en función de la disponibilidad de los vuelos de repatriación en pista. Los viajeros serán trasladados en vehículos aislados y custodiados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, a menos de 15 minutos del puerto, donde los aviones enviados por cada país estarán listos para despegar. Los pasajeros españoles viajarán a Madrid, donde quedarán en cuarentena en el hospital Gómez Ulloa.
Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a todas las personas a bordo como “contactos de alto riesgo” y recomienda su seguimiento durante 42 días. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó este sábado a Tenerife junto a los ministros de Sanidad e Interior para supervisar el operativo, al tiempo que insistió en que el riesgo para la población canaria “sigue siendo bajo”.
El equipo sanitario entra al MV Hondius
El equipo sanitario está entrando en el MV Hondius para chequear el estado de los pasajeros y decidir si pueden ser evacuados. Tras confirmar la ausencia de síntomas de hantavirus, los ocupantes descenderán en zodiacs por grupos, en función de la disponibilidad de los aviones que los repatriarán.
En tierra, otro equipo sanitario los recibirá y conducirá a los autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el traslado al aeropuerto, a unos diez minutos del puerto.
El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus y con 151 personas a bordo, ha entrado sobre las 7:00 de la mañana (hora peninsular) en el puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que los pasajeros y la tripulación desembarquen. De momento no han desarrollado síntomas de este virus que solo se transmite entre personas por contacto íntimo y prolongado.
Los españoles serán los primeros en desembarcar
El buque ha llegado precedido por la lancha de prácticos del puerto Almáciga P y seguido del remolcador VB-Canarias, que asisten en las maniobras de entrada y fondeo. Una vez fondeado y con luz solar, se iniciará el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife Sur, a 10 kilómetros del puerto.
Los primeros en bajar serán los 14 españoles a bordo, según anunció la ministra de Sanidad, Mónica García. Un avión militar los aguarda en Tenerife Sur para llevarlos a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.
Padilla explica que en los próximos minutos comienza el desembarco
A las 5:45 ya habían empezado las labores de fondeo y en los próximos minutos, el equipo de Sanidad comenzará el desembarco. Preguntado en una entrevista en TVE, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que ahora mismo la competencia la tiene el Gobierno central.
Las lanchas saldrán del barco con un máximo de cinco personas, que posteriormente se subirán en un autobús para ser trasladadas a los aviones. “De momento va todo como tiene que ir”, ha sentenciado Padilla.
Todos los pasajeros son contacto de “alto riesgo”, según la agencia de salud de la UE
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha clasificado a todos los pasajeros del crucero como “contactos de alto riesgo”, una medida de precaución adoptada antes de que el barco atracara en Tenerife. La agencia europea de salud pública ha difundido esta información en la madrugada del domingo como parte de su “asesoramiento científico rápido”, según ha informado Reuters.
Según el ECDC, los pasajeros que no presenten síntomas serán repatriados a sus países de origen mediante “transporte especialmente organizado”, sin recurrir a vuelos comerciales regulares, y deberán someterse a cuarentena voluntaria.
El crucero afectado por un brote mortal de hantavirus llegó la madrugada del domingo cerca del puerto de Granadilla en Tenerife, escoltado por un buque de la Guardia Civil. La embarcación permanecerá fondeada en la zona para proceder con la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación.
La evacuación cuenta con 358 efectivos: 325 guardias civiles y 33 policías
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el operativo de seguridad para las labores de evacuación del día siguiente contará con 358 efectivos: 325 guardias civiles y 33 policías. Estos agentes “realizarán trabajos de seguridad en colaboración con la infraestructura de Sanidad, que dirige este operativo”, según ha precisado el titular de Interior.
Marlaska también señaló que todos los aviones llegarán a Tenerife entre ese día y el siguiente para trasladar a los pasajeros de regreso a sus países de origen.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado por la noche que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero con el brote de hantavirus hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada de este domingo.
Vídeo | Así ha sido la llegada al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife)
El crucero ‘MVHondius’ enfila en estos momentos la entrada al Puerto de Granadilla. pic.twitter.com/Mlb3PMhn6P— Guishe Vega (@guishevega) May 10, 2026
Han pasado más de tres días desde que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó de Cabo Verde. Tras la larga espera, este domingo se llevará a cabo el dispositivo de desembarco, traslado y repatriación de los pasajeros y parte de la tripulación de la embarcación, que salió de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril, hace ya más de un mes.