El nuevo frente que se conformó luego de la alianza entre el kirchnerismo y el peronismo no tiene a Unidad Ciudadana. El sello que se creó en el 2017 para que Cristina Kirchner compita en las elecciones legislativas se diluyó sesenta día después de finalizado los comicios. En lo formal, no existe más. Sin embargo, sigue siendo el nombre con el que se conoce a la fuerza política que lidera la ex presidenta.