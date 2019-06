Lousteau quiere no solo conformar una lista joven y progresista, sino que también sea coherente en relación a su posición sobre la ley del aborto. "No están cerradas las candidatura, tenemos una conversación muy avanzada y me gustaría poder trabajar con él y más cerca. Trabajar en equipo", señaló por su lado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en diálogo con radio La Red.