Vinculan a proceso a Roxana “N” por la muerte de su hijo dentro de un vehículo en Mexicali

La audiencia de Roxana "N" duró cerca de 16 horas. Foto: Redes sociales / Visuales IA

La madrugada de este domingo fue vinculada a proceso Roxana “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, luego de que su hijo Vicente falleció al permanecer encerrado más de 12 horas en un vehículo en Mexicali, Baja California.

Durante la audiencia, que se extendió alrededor de 16 horas, un juez de control determinó la posible responsabilidad de la mujer en el delito antes referido luego de que olvidó a su hijo de 3 años al interior de su camioneta cuando arribó al fraccionamiento La Rioja, donde ambos vivían.

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En la diligencia, la defensa de la mujer solicitó la reclasificación del delito a homicidio culposo, pero el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso bajo la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Su defensa argumentó que sufría violencia familiar

De acuerdo con reportes, sus abogados presentaron peritajes psicológicos y testimonios que refieren que Roxana “N” presuntamente vivía en un contexto de violencia familiar, enfrentaba depresión, ansiedad y problemas económicos, así como de estar bajo tratamiento médico por afectaciones emocionales previas.

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Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales

También se presentaron declaraciones de familiares, amistades y una expareja de Roxana “N”, quienes señalaron que era una madre atenta pero que en los últimos meses presentó un deterioro emocional.

La defensa también expuso que el padre de Vicente contaría con una vinculación a proceso por violencia familiar contra la mujer, así como diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas agresiones físicas y psicológicas hacia ella.

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Cabe señalar que la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que un dictamen médico confirmó la presencia de alcohol en el organismo de Roxana “N”, lo que habría sido determinante para la imputación.

La causa de muerte del menor de edad fue un golpe de calor provocado por haber permanecido más de 12 horas dentro del vehículo, sin ventilación.

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Reportes indican que Roxana “N” permaneció despierta hasta altas horas y publicó contenido en redes sociales, mientras que su hijo permanecía encerrado en la camioneta.

La Fiscalía de Baja California busca 15 años de cárcel para Roxana "N", acusada de homicidio por omisión impropia tras la muerte de su hijo de tres años, quien fue dejado en un auto cerrado por más de doce horas en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia, la defensa de Roxana “N” aseguró que los exámenes toxicológicos no arrojaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas, contradiciendo los datos proporcionados por las propias autoridades.

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Sin embargo, pese a intentar favorecer a la mujer, el juez de control determinó su vinculación a proceso por el homicidio por omisión del menor de 3 años de edad.

Roxana “N” permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de Mexicali mientras se realizan las investigaciones complementarias en el plazo de cuatro meses que estableció el juez.

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En caso de ser declarada culpable, la mujer podría ser sentenciada a una pena de 8 a 15 años de prisión, pero en caso de que la Fiscalía reúna más evidencia que agrave el delito, podría ser hasta de 50 años.