La altitud de Huancayo y el riesgo de recaída muscular inclinaron la balanza. El cuerpo médico de Universitario vetó cualquier exposición del delantero antes de tener el alta definitiva, con los playoffs como horizonte prioritario. (Liga 1)

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Universitario de Deportes atraviesa la recta final del Torneo Clausura con el plantel en modo quirúrgico: cada decisión apunta a las instancias eliminatorias. Con Gianluca Lapadula ya descartado por una distensión muscular en el muslo posterior izquierdo —sufrida durante el partido de la Selección Peruana ante Bolivia—, Fabián Bustos perdió otra pieza ofensiva para el cierre de la fase regular.

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa Linkeados que Lisandro Alzugaray, el reemplazante natural, tampoco formará parte de la delegación que viajará a Huancayo este domingo 22 de noviembre. El atacante argentino permanecerá en Lima bajo un régimen de trabajos diferenciados y sesiones de fisioterapia, con el alta médica reservada para cuando el cuerpo médico descarte cualquier riesgo de recaída.

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La decisión del comando técnico y sus razones

Aunque ya trabaja con normalidad junto al plantel, el atacante argentino no será arriesgado en la última jornada. Universitario prioriza su recuperación para que llegue en condiciones a los cruces decisivos. (Universitario de Deportes)

La determinación de Bustos no obedece a un deterioro en el estado físico del delantero. Según precisó Peralta, Alzugaray viene realizando los entrenamientos con normalidad junto al resto del plantel. Sin embargo, el cuerpo técnico evaluó el escenario de Huancayo —con su exigencia altitudinal y la intensidad que Sport Huancayo imprimirá en un partido que también le resulta trascendental— y concluyó que el riesgo no justifica la exposición.

“Lisandro Alzugaray no viaja a Huancayo. A pesar de estar entrenando con normalidad, el comando técnico de Universitario decidió cuidarlo para una eventual semifinal o final”, afirmó Peralta en el programa Linkeados, difundido por YouTube.

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El antecedente que pesa sobre esta resolución es el desgarro muscular que el atacante sufrió en la pierna izquierda durante el duelo ante Sport Boys en el Estadio Monumental. Esa lesión lo mantuvo fuera de varias convocatorias y obligó al cuerpo médico a diseñar un plan de recuperación escalonado. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, nadie en el club está dispuesto a comprometer su disponibilidad por 90 minutos de fase regular.

En la interna del club existe la convicción de que el desequilibrio y la jerarquía de Alzugaray serán determinantes en los cruces de eliminación directa. Por ese motivo, la institución priorizó su recuperación completa por encima de su participación en el último encuentro del certamen.

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Una baja y un posible regreso en la defensa

Mientras el comando técnico pierde dos opciones en ataque, la defensa podría recuperar a uno de sus habituales titulares. El argentino Di Benedetto evoluciona favorablemente y tendría opciones de volver a la convocatoria. (Universitario de Deportes)

Mientras Alzugaray se suma a la lista de ausentes junto a Lapadula, el plantel merengue recibe una noticia alentadora desde el sector defensivo. Matías Di Benedetto, quien estuvo marginado de las convocatorias durante varias fechas, tendría chances de reaparecer en la nómina disponible para el compromiso ante los huancaínos.

El zaguero argentino arrastraba una rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, lesión que sufrió durante el clásico ante Alianza Lima. Desde entonces inició un proceso de rehabilitación que lo mantuvo alejado de las canchas. Ahora, su evolución le permitiría recibir el alta deportiva y quedar a disposición de Bustos en un momento sensible de la temporada.

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El eventual retorno del defensor aportaría solidez a una línea defensiva que deberá funcionar sin fisuras si el equipo aspira a competir en los playoffs con garantías reales.

El partido, la transmisión y lo que está en juego

La fecha 17 definirá al campeón del Clausura y los emparejamientos de las instancias decisivas. La 'U' buscará sumar tres puntos en la altura de Huancayo, mientras Alianza Lima espera rival para la final nacional. (Liga 1)

El duelo entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes corresponde a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y se disputará este domingo 22 de noviembre a las 15:00 en el Estadio IPD de Huancayo. El encuentro cierra oficialmente la fase regular del segundo certamen del año.

El conjunto crema necesita ganar y aguardar que los resultados de los otros partidos le sean favorables para adjudicarse el título del Clausura. Entre los escenarios posibles figura un cruce en semifinales ante Sporting Cristal o ante el propio Sport Huancayo, dependiendo de lo que ocurra en la jornada. En el caso de no coronarse campeón, la clasificación a los playoffs ya está asegurada.

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Alianza Lima, por su parte, tiene garantizado su lugar en la final tras alzarse con el Torneo Apertura y liderar la tabla acumulada, por lo que aguardará al ganador de las semifinales para disputar el título nacional.

La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX disponible en las grillas de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. También se podrá seguir en las plataformas digitales DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.