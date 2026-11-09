La postura de Fabián Bustos sobre las opciones de Universitario en el Torneo Clausura: “Tenemos una semifinal asegurada, queremos ser campeones”

El técnico de la 'U' habló del empate ante la 'fuerza del sur' y de lo que se viene en el Torneo Clausura 2026. (Video: Jax Latin Media)

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Universitario de Deportes dejó pasar una oportunidad clave para depender de sí mismo en la lucha por el Torneo Clausura: empató en casa ante CD Moquegua durante la penúltima fecha. Ahora deberá ganar su último partido y esperar el resultado de Sporting Cristal frente a Cienciano para conocer si puede quedarse con el certamen.

El entrenador Fabián Bustos reconoció que su equipo no tuvo una de sus mejores actuaciones, pese a que consideró que mereció imponerse. “No fue una noche de las buenas. Dominamos el juego, superamos al rival, vinieron a hacer su trabajo, nos pusimos dos veces el marcador arriba y sí nos faltó manejar esas situaciones que las hacíamos y era tan normal para nosotros. Pero en otros partidos es totalmente distinto, ha sido positivo”, indicó en conferencia de prensa.

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El técnico argentino señaló que la ‘U’ tuvo cerca del 75% de la posesión, aunque aclaró que ese indicador no garantiza un triunfo. Para el DT, el problema estuvo en la falta de eficacia y en concesiones que facilitaron las llegadas del rival.

CD Moquegua tuvo 13 disparos, contra 21 de Universitario. - créditos: Liga 1

“Tengo un grupo fuerte de buenos jugadores que saben jugar esta clase de partidos, que hoy (ayer) jugamos mal, es verdad, merecimos ganar así todo, pero jugamos mal. Tenemos que justificarlo y definirlo mucho antes.”, expresó el argentino. Aun así, admitió que el equipo jugó mal y que necesitaba definir el partido antes para evitar un desenlace que condicionó sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

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El análisis del entrenador fue directo: el equipo debe corregir errores defensivos que antes no cometía. “Antes éramos un equipo fuertes defensivamente. Tenemos que mejorar eso”, sostuvo, antes de añadir que el trabajo ofensivo debe continuar.

Fabián Bustos sobre el desgaste físico de los jugadores de Universitario

Fabián Bustos vinculó parte de las dificultades con una semana de exigencia acumulada. “Fue una semana muy dura. Horacio tuvo que salir lesionado, César también. Jugamos tres partidos seguidos, porque parecería que en la semana anterior era ventaja para nosotros y esta semana no hay ventaja para el otro. No me quejo, digo lo que está pasando. Me hubiera gustado jugar con Sport Boys la fecha que tocaba, pero no soy yo el que pone la fecha”, afirmó.

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La respuesta también incluyó una defensa de los jugadores ante las consultas por el cambio de Horacio Calcaterra. El técnico evitó dar detalles sobre una decisión que, según indicó, podía exponer a integrantes del grupo. “Si eres inteligente, la pregunta se contesta sola”, respondió Bustos. El argentino insistió en que su prioridad es proteger a un plantel al que atribuyó el mérito de haber llevado a Universitario a una posición competitiva en la temporada.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

Fabián Bustos sobre el próximo partido ante Sport Huancayo

El duelo frente a Sport Huancayo será la última oportunidad de Universitario para presionar en la definición del Torneo Clausura. Fabián Bustos aseguró que el plantel afrontará ese compromiso con el mismo enfoque mostrado durante la campaña. “Vamos a encararlo como lo hemos encarado, con nuestra gente que hoy (ayer) está molesta, pero que seguramente a partir de mañana (hoy) va a estar empujando como lo ha hecho”, dijo. El entrenador atribuyó a la hinchada un papel central en el crecimiento reciente del club.

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El argentino remarcó que su equipo todavía tiene opciones de conquistar el Clausura. “Nosotros estamos vivos, tenemos chance de ser ganadores del Clausura”, señaló al recordar que una consagración significaría el quinto torneo consecutivo ganado por el grupo.

Bustos reconoció que Sport Huancayo cuenta con mayores posibilidades en esa disputa, aunque descartó que la presión recaiga solo sobre el cuadro ‘merengue’.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el final de la fecha 16.

Fabián Bustos sobre las chances de Universitario en la Liga 1 2026

Por otro lado, Fabián Bustos sostuvo que Universitario llegará al tramo decisivo de la Liga 1 2026 con dos caminos posibles: ganar el Torneo Clausura para aspirar a una definición directa o disputar la semifinal que ya tiene garantizada. El objetivo final, remarcó, será conquistar el campeonato nacional.

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“Hoy ya tenemos una semifinal asegurada, cuando todos saben lo que es la ‘U’ en esta clase de torneo. Y también tenemos la chance de ser ganador del Clausura. Entonces, hay que jugar los partidos, pero el equipo, sabe cómo jugar esta clase de partidos y vinimos a esto”, acotó.

El argentino recordó la evolución del equipo en la tabla acumulada desde su llegada. También admitió que la hinchada aspira a ganar el Clausura y no entrar a una semifinal, dejando en claro que solo vale el título nacional. “Y si no se gana el Clausura, vamos a dar pelea en la semifinal y querer jugar la final del campeonato nacional, porque lo único importante es eso, es si somos campeones nacionales o no”, agregó.

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