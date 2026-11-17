Las ráfagas de viento levantaron calaminas del colegio Ignacio Merino y dejaron al descubierto muros rajados y estructuras deterioradas. La directora advirtió que cientos de estudiantes podrían verse afectados por las condiciones de la infraestructura. Fuente: TV Perú Noticias

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Cerca de 100 estudiantes del colegio Ignacio Merino, en Piura, quedaron afectados y la continuidad de sus clases entró en evaluación luego de que fuertes ráfagas de viento desprendieran parte del techo de un pabellón. Tres aulas sufrieron daños y otros ambientes presentaron problemas en el sistema eléctrico.

El incidente ocurrió luego de la salida de los escolares, por lo que no se reportaron personas heridas. Sin embargo, los daños expusieron el deterioro de las aulas prefabricadas del plantel y obligaron a la comunidad educativa a evaluar cómo continuará el servicio durante los últimos días del año escolar.

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Una situación similar se registró en la institución educativa Eliseo Bernal La Serna, en Paita, donde el viento desprendió parte de la cobertura del patio. Las autoridades iniciaron la evaluación de los daños en ambos colegios, mientras padres y docentes reclaman una intervención ante las condiciones de la infraestructura.

Un colegio en Villa Perú Canadá presenta el desprendimiento de láminas metálicas y vigas de madera en la estructura de su techo. (Captura: Cutivalú.pe / Facebook)

Colegio Ignacio Merino enfrenta riesgos por aulas prefabricadas deterioradas

De acuerdo con TV Perú Noticias. en el colegio Ignacio Merino, ubicado en Piura, el viento levantó calaminas y afectó la estructura de un pabellón utilizado por estudiantes de secundaria. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron coberturas desprendidas, muros dañados y materiales expuestos.

La directora del plantel, Rosa Esmeralda Culquicondor Ríos, explicó a Exitosa Noticias que las aulas fueron construidas con drywall y techos de calamina, materiales que, según señaló, se debilitaron con el paso de los años por la exposición al sol, la lluvia y el viento.

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“Los vientos fuertes han venido el día de ayer en la tarde y se han encerrado en las aulas y han levantado los techos”, afirmó la directora. También indicó que las paredes presentaron nuevas rajaduras tras la emergencia.

Una edificación de paredes amarillas presenta deformaciones en el alero de chapa metálica y carteles fijados sobre los muros exteriores. (Captura: Cutivalú.pe / Facebook)

Culquicondor Ríos sostuvo que las vigas de la cobertura no tendrían un sistema de sujeción suficiente para resistir condiciones climáticas adversas. Por ello, pidió que se evalúe la instalación de estructuras de fierro u otras medidas que permitan asegurar los techos.

Más de 650 estudiantes de secundaria podrían quedarse sin aulas seguras

Aunque el reporte inicial señaló que unos 100 escolares fueron afectados directamente, la directora advirtió que las restricciones podrían alcanzar a toda la secundaria si persiste el riesgo en los demás pabellones. Ese nivel reúne aproximadamente a 650 estudiantes.

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La institución educativa Ignacio Merino atiende, en total, a cerca de 1.300 alumnos de distintos sectores de Piura, entre ellos 26 de Octubre, Miraflores y Castilla. La dirección deberá definir alternativas para mantener las clases durante la semana y media que quedaría del calendario escolar, de acuerdo con la declaración de la autoridad.

Un pabellón del colegio Ignacio Merino de Piura presenta daños en su estructura y la pérdida del techo tras el paso de fuertes ráfagas de viento. (Captura: Exitosa Piura / Facebook)

“Vamos a tener que ver dónde se van nuestros niños a estudiar”, manifestó Culquicondor Ríos. La directora remarcó que docentes y personal del plantel también se encuentran expuestos ante la posibilidad de que nuevas ráfagas agraven los daños.

Padres de familia expresaron su preocupación por el riesgo que habría existido si la caída de las calaminas se producía durante la jornada escolar. También mencionaron las altas temperaturas que soportan los estudiantes en aulas con techos de metal y las dificultades que enfrentaría el colegio ante un eventual periodo de lluvias.

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Comunidad educativa exige acelerar la reconstrucción del colegio Ignacio Merino

La directora señaló que la infraestructura afectada tiene más de diez años y que el colegio espera desde hace varios años una renovación integral. Según afirmó, el proyecto para la construcción del nuevo plantel cuenta con Código Único de Inversiones, aunque todavía requiere la elaboración del expediente técnico.

La comunidad educativa informó que comunicó la emergencia a la Unidad de Gestión Educativa Local y a la Dirección Regional de Educación. Culquicondor Ríos solicitó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) priorizar el proyecto debido a las condiciones del recinto.

Una edificación de paredes amarillas presenta deformaciones en el alero de chapa metálica y carteles fijados sobre los muros exteriores. (Captura: Cutivalú.pe / Facebook)

“Necesitamos que realmente se haga realidad ese ofrecimiento, sobre todo no tanto por lujo, sino por necesidad”, declaró la directora al referirse a la urgencia de contar con ambientes adecuados para los alumnos.

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En Paita, las autoridades también evalúan los daños causados por el desprendimiento de parte del techo del patio del colegio Eliseo Bernal La Serna. La comunidad educativa de ambos planteles espera que las inspecciones determinen las medidas necesarias para garantizar condiciones seguras antes del retorno de los escolares a las aulas.