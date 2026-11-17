Christian Domínguez abordó con su hija Camila Domínguez las especulaciones sobre un supuesto romance con el creador de contenido Macbridde.

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Christian Domínguez fijó una postura firme frente a los rumores que vinculan sentimentalmente a su hija mayor, Camila Domínguez, con el cantante y creador de contenido Macbridde, de 24 años. La joven, que cumplió la mayoría de edad hace pocos días, reveló los detalles de la conversación que sostuvo con su padre sobre el tema durante una reciente aparición en televisión.

Las especulaciones comenzaron luego de que Camila Domínguez y Macbridde empezaran a mostrarse juntos en distintos espacios digitales, una cercanía que generó comentarios entre los seguidores de ambos sobre una posible atracción romántica. El líder de la Gran Orquesta Internacional no tardó en abordar el asunto directamente con su hija.

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Camila Domínguez contó cómo conoció a Macbridde y cómo surgieron los rumores

La propia Camila Domínguez explicó el origen de la relación con el creador de contenido durante su participación en el programa digital ‘No aclares que oscureces’, al que acudió junto al propio Macbridde. La joven relató que lo conoció en una grabación televisiva cuando todavía era menor de edad, y que el cantante bromeó al enterarse de su edad en ese momento.

“Nos invitaron a un programa. Conozco a Macbridde y apenas llegué se dio cuenta que tenía 17, empezó a hacer sus bromas como que ‘ay, no puede ser’. Y Ariana lo parchó de una, claramente”, relató Camila Domínguez sobre el primer encuentro entre ambos.

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Según su testimonio, el segundo encuentro ocurrió al día siguiente, cuando Macbridde llegó a una grabación en evidente estado de ebriedad tras una fiesta. “Al día siguiente me vuelven a invitar, viene borracho de una fiesta y me dice ‘ay, se me malogró el celular, ¿tienes cargador?’. ‘No, no tengo’. ‘Es que mi celular no prende’ y me dice ‘¿no quieres ir a un stream mío?’ y yo ‘normal, no pasa nada’”, contó la joven.

Durante una entrevista en un programa digital, Camila Domínguez se pronunció sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el creador de contenido Macbridde. La joven relató la conversación que sostuvo con su padre, el cantante Christian Domínguez, quien le consultó de manera directa sobre dicha situación y le advirtió sobre un eventual acercamiento, descartando ella cualquier interés romántico. Video: TikTok @drooopclips

Las apariciones conjuntas entre ambos continuaron en los meses siguientes, hasta culminar con la presencia de Macbridde en el programa ‘Q’ Bochinche’, donde Camila Domínguez celebró sus 18 años de edad. Esa seguidilla de encuentros públicos alimentó las especulaciones sobre un posible interés romántico entre los dos jóvenes, que llegaron también hasta oídos de Christian Domínguez.

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La pregunta directa de Christian Domínguez y su advertencia a Camila

Ante la creciente exposición mediática de la joven junto a Macbridde, Christian Domínguez decidió abordar el tema directamente con su hija en privado. Según el relato de Camila Domínguez, el cantante le preguntó de forma directa si sentía algún tipo de atracción por el creador de contenido o si existía una relación que fuera más allá de la amistad.

La joven descartó cualquier vínculo romántico con Macbridde y le aseguró a su padre que no tenía intención alguna de iniciar una relación sentimental con él. “Mi papá me ha preguntado y le he dicho que nada que ver y me dijo ‘mejor’, me ha dicho. Me dijo ‘mucho te fastidian con ese chiquito, flacuchento, ese que parece que respira y se vuela’ y le dije ‘no, nada que ver’ y me dijo ‘segura’”, relató Camila Domínguez sobre la conversación con su padre.

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El diálogo entre ambos no terminó en esa aclaración inicial. Christian Domínguez aprovechó el momento para dejarle una advertencia directa a su hija sobre un eventual acercamiento con el cantante, quien le lleva seis años de diferencia. “Me dijo ‘pobre de ti, Camila’”, contó la joven entre risas, al recordar la frase de su padre. Camila Domínguez respondió con humor a la advertencia paterna. “Imagínate, papá, mejor para eso estoy con un fideo”, le habría respondido a Christian Domínguez, en referencia a su falta de interés romántico por Macbridde.

La hija mayor del cantante contó que recibió mensajes de madres y adolescentes que retomaron la comunicación con sus familiares tras conocer su historia. “En este momento me siento muy tranquila”, expresó. QTV/ No aclares que oscureces.

Macbridde, el creador de contenido en el centro de las especulaciones

Macbridde es un cantante y creador de contenido peruano que también estuvo envuelto en polémicas previas vinculadas a la influencer Milenka Nolasco, con quien colaboró musicalmente en el tema ‘Piquito’. En aquella ocasión, Nolasco debió salir a aclarar rumores sobre una supuesta disputa por los derechos de autor de la canción, que ella misma calificó como un malentendido surgido de comentarios externos a la relación profesional entre ambos.

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El episodio con Camila Domínguez se suma a otros momentos de exposición pública que ha tenido Macbridde en los últimos meses, en los que ha participado de transmisiones en vivo y animaciones de eventos junto a otros creadores de contenido del entorno digital peruano.

La aclaración de Camila Domínguez sobre su vínculo con el cantante llegó en medio de un contexto familiar marcado por la reciente reconciliación entre la joven y su padre, luego de un año de distanciamiento entre ambos. Ese acercamiento, sin embargo, no estuvo exento de nuevos episodios de tensión, como el ocurrido días después, cuando Camila Domínguez descubrió en vivo que Christian Domínguez no la tenía agregada en WhatsApp.

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