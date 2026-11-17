Cristian Souza se mantiene por una temporada más con Cienciano. - Crédito: ITEA

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Cienciano se ha puesto manos a la obra desde el plano dirigencial. Dentro de las oficinas de la institución se ha dado inicio a la planificación de renovaciones para la temporada venidera. En ese apartado se llegó a un acuerdo para atar a Cristian Souza por un periodo más.

No hubo mayores inconvenientes entre ‘Cachito’ y el club. El volante uruguayo mostró su predisposición de continuar con el ‘papá’ y aceptó el nuevo contrato, que evidentemente contendrá una notoria mejora en el aspecto salarial. Más que merecido, dado que ha sido de los puntuales más sobresalientes del 2026.

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Acordada la ampliación, Cienciano oficializó la operación: “Seguimos juntos. Anunciamos la renovación de Cristian Souza para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta. Vamos por más alegrías”.

Cristian Souza, ligado con la entidad cusqueña hasta finales del 2027. - Crédito: Cienciano

El uruguayo, con pleno derecho, replicó la publicación en su cuenta de Instagram junto a un clip que reúne sus mejores acciones en el curso que se marcha. Su continuidad despertó emoción de felicidad entre los simpatizantes ‘imperiales’, quienes esperan que su desenvolvimiento crezca el siguiente año.

La medida que ha realizado Cienciano con ligar por más tiempo a Souza ha sido más que correcta y significativa, ya que así impide el acecho de los clubes de la capital, que en más de una ocasión se mostraron interesados por el mediocentro.

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Aunque Cristian solo lleva una campaña en el equipo cusqueño, su influencia en el centro del campo ha sido notable al conducir los hilos en ataque. De sus pies brotaron una muy buena cantidad de asistencias, las cuales reivindican su importancia.

En un partido vibrante por la Copa Sudamericana, Cienciano se pone en ventaja frente a Montevideo City Torque con un gol de Christian Souza, desatando la euforia de los hinchas en el estadio | DSports

En total, el uruguayo registró 11 pases, seis en el campeonato peruano y cinco en la CONMEBOL Sudamericana. A nivel de goles, entretanto, completó tres en el escenario local y solo uno en el panorama regional.

De 31 años, Cristian Souza acumula una amplia experiencia. Hace una década debutó en el Rentistas para luego pasar por Sud América y Liverpool. Su andadura internacional, entretanto, empezó en Perú y en un club de altura como Real Garcilaso (hoy Cusco FC) registrando su mejor desempeño goleador con seis dianas.

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Aquella versión desenfadada de ‘Cachito’ llamó la atención de la Liga MX, en específico del Pachuca, donde permaneció durante dos campañas, aunque sin la trascendencia deseada. Optó por retornar a su país con Cerro Largo antes de dar el salto en Europa con el Bellinzona y Sion, en cuyas filas logró un alza meteórica.

Cristian Souza totalizó 11 asistencias en su primer periodo con Cienciano. - Crédito: ITEA