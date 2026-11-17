El exfutbolista habló de la ausencia del 'Bambino' ante el 'rojo matador' por el partido definitorio del Torneo Clausura 2026. (Video: Desmarcados)

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Universitario de Deportes afrontará sin Gianluca Lapadula un partido clave ante Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre, por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El ‘Bambino’ quedó descartado por lesión para el encuentro definitorio y su ausencia reabrió el debate sobre las alternativas ofensivas del equipo ‘crema’.

Mauro Cantoro consideró que la baja de ‘Lapa’ será sensible por su jerarquía y por lo que representa dentro del plantel, aunque sostuvo que la ‘U’ tiene recursos para competir sin él. “Sí, lo extraña (a Lapadula), pero el mejor delantero juega, que es Valera”, afirmó en el programa de YouTube, Desmarcados.

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El ‘Toro’ remarcó que la ausencia del ítalo-peruano no reduce la importancia que tiene dentro del club. “Sí, es muy importante y faltaría más Lapadula, imagínate, por lo que significa. No nos olvidemos de Lapadula con lo que significa, que es ‘top’ en la ‘U’”, señaló.

Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

Aun así, el exfutbolista recordó que Universitario ya consiguió resultados relevantes sin contar con Gianluca Lapadula. “La ‘U’ fue campeón sin Lapadula y con delanteros que siempre estuvieron bajo la lupa y fueron criticados”, expresó.

Su conclusión fue que el conjunto crema puede imponerse pese a la lesión. “Es importantísimo Lapadula, pero se puede ganar sin él”, sostuvo.

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Mauro Cantoro sobre las opciones de Universitario tras la baja de Gianluca Lapadula

Por otro lado, Mauro Cantoro planteó una posibilidad para acompañar al goleador a Alex Valera. “A mí me gustaría Reyna. Por la explosión, porque en altura una pelota... Siempre y cuando el chico esté bien”, comentó, aunque aclaró que no conoce de cerca el presente físico del atacante.

La apuesta por el ‘Picante’ apunta a sumar velocidad cerca del ‘Cholo’. “Lo digo por ese lado, porque después volver a Flores en esa versión, no sé”, indicó.

El exdelantero consideró que Bryan Reyna podría ser útil si atraviesa una buena jornada. “Si te agarra en esa tarde atrevida y él es rápido, con la ayuda de Valera, que pelea toda”, manifestó.

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Bryan Reyna ha mejorado su situación en Universitario desde la llegada del técnico Fabián Bustos. - créditos: Universitario

Otra opción mencionada fue José Rivera. Mauro Cantoro reconoció que el ‘Tunche’ no atraviesa una continuidad sostenida ni una racha goleadora, pero no descartó que pueda aparecer en una cita de esta magnitud.

“Hay que ver cómo está el ‘Tunche’, que es verdad que no juega, es verdad que está con esa falta de gol”, dijo. Luego añadió que los delanteros jóvenes pueden responder en encuentros especiales, cuando la motivación y el hambre competitiva toman peso.

El ‘Toro’ vinculó su propuesta con otra ausencia en la plantilla. “Te estoy diciendo Reyna porque no está Alzugaray”, explicó, para luego dejar en claro que “si Alzugaray está en su mejor versión, estamos hablando de otra cosa y sería el que lo pueda acompañar”.

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José Rivera lleva 22 partidos jugados con Universitario este año y solo anotó un gol. - créditos: Instagram alinacapristan_fotografia

Sport Huancayo vs Universitario, partido clave por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Sport Huancayo y Universitario se disputará el domingo 22 de noviembre a las 15:00, hora de Perú, en el estadio IPD de Huancayo. El compromiso corresponde a la fecha 17 del Torneo Clausura y pondrá frente a frente a dos equipos en una jornada que definirá el certamen. La transmisión televisiva estará a cargo de L1 MAX. Los aficionados también podrán seguir el partido mediante la plataforma L1 Play.

El ‘rojo matador’ anunció que jugará como local en su recinto deportivo para este compromiso. La dirigencia del club también habilitó un punto de venta presencial en Lima destinado a los seguidores ‘cremas’ que busquen asistir al partido.

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Eso sí, las dos escuadras estarán pendientes a lo que ocurra en el otro duelo trascendental del Torneo Clausura entre Sporting Cristal y Cienciano en el estadio Alberto Gallardo.