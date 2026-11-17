El alcalde distrital de Independencia, Alfredo Reynaga Ramírez, habla mediante un micrófono durante una actividad oficial.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 proclamó a Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas como nueva alcaldesa del distrito de Independencia para el período 2027-2030, en reemplazo del actual burgomaestre Alfredo Reynaga Ramírez, quien está impedido de acceder nuevamente aunque haya sido electo como primer regidor. Esto en cumplimiento de lo ordenado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, inicialmente el JEE proclamó a Reynaga como primer regidor y a Ramírez como segunda regidora, sin pronunciarse sobre la reelección encubierta del primero. Sin embargo, el JNE al revisar el acta de proclamación, determinó que correspondía designar como alcaldesa a Ramírez Estrada de Rojas, mientras Reynaga permanecería como primer regidor sin posibilidad de asumir el cargo edil, ni siquiera por sucesión.

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En cumplimiento de ese mandato, el JEE convocó a una audiencia pública para el domingo 15 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, con el fin de formalizar la nueva composición del concejo municipal y proceder a la entrega de credenciales.

Antes de la proclamación, el personero legal de Somos Perú, Alexis Bryan Atencio Díaz, había presentado un escrito en el que solicitaba mantener la validez del acta original con el argumento de que el acceso de Reynaga a la alcaldía constituiría una sucesión legal amparada en la Ley Orgánica de Municipalidades y no una reelección prohibida por la Constitución.

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El JEE desestimó ese pedido y ratificó la convocatoria a la audiencia de nueva proclamación, con el respaldo de la disposición del Pleno del JNE que declaró inapelables las nuevas proclamaciones emitidas en cumplimiento de su mandato.

Un acta oficial del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 detalla la proclamación de las autoridades electas para el Concejo Municipal Distrital de Independencia en Perú.

Así, el Concejo Municipal de Independencia para el periodo 2027-2030 es el siguiente:

Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas, alcaldesa distrital, Partido Democrático Somos Perú

Alfredo Reynaga Ramírez, regidor distrital 1, Partido Democrático Somos Perú

Víctor Joel Calvo Fretel, regidor distrital 2, Partido Democrático Somos Perú

Ángela Milagros Salinas Agreda, regidora distrital 3, Partido Democrático Somos Perú

Thomas Adhner Flores Sánchez, regidor distrital 4, Partido Democrático Somos Perú

Lorena Florencia Chávez Carmona, regidora distrital 5, Partido Democrático Somos Perú

Jorge Alfredo Leiva Urbano, regidor distrital 6, Partido Democrático Somos Perú

Beatriz Alejandra Quilla Bernilla, regidora distrital 7, Partido Democrático Somos Perú

Rommel Iván Loro Ramírez, regidor distrital 8, Renovación Popular Perú

Estrella Andrea Alvarado Atalaya, regidora distrital 9, Renovación Popular Perú

Luis Miguel Antonio Castillo Medina, regidor distrital 10, Podemos Perú

Anggela Mishell Quispe Pereyra, regidora distrital 11, Podemos Perú

El Agustino

El criterio aplicado en Independencia no fue aislado. El mismo esquema se verificó en el distrito de El Agustino, donde el alcalde saliente Richard Soria Fuerte fue proclamado regidor 1 y quedó impedido de asumir nuevamente el cargo, que recayó en la segunda regidora Inés Lucy Pomajulca Astete.

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Elsa Elvira Ramírez Estrada e Inés Lucy Pomajulca Astete

El JNE ya ordenó que sea proclamada como nueva autoridad edil la segunda regidora Pomajulca. El JEE realizará la nueva audiencia de proclamación este miércoles 18 de noviembre.

El caso Rafael López Aliaga

El mismo criterio que apartó a Alfredo Reynaga de la alcaldía de Independencia también impide a Rafael López Aliaga asumir nuevamente la conducción de Lima Metropolitana para el período 2027-2030. El líder de Renovación Popular dejó el cargo en 2024 para postular a la Presidencia y, tras no alcanzar la segunda vuelta, resultó electo senador, puesto al que renunció para integrar como primer regidor la lista municipal de su partido, luego de que el candidato titular a la alcaldía, Luis Rubio, renunciara a su candidatura.

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La Resolución N.° 4557-2026-JNE, aprobada por el Pleno del JNE con tres votos a favor y dos en contra, estableció que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el período 2023-2026 y postularon como primeros regidores no pueden recibir la credencial de alcalde para el siguiente período, ni siquiera por la vía de la sucesión municipal ante una eventual vacancia. El tribunal sustentó la medida en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales.