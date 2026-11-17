Ernesto Zunini aseguró que su bancada no condicionará la búsqueda de una amnistía para Pedro Castillo a acuerdos políticos con Fuerza Popular ni a respaldos para otras iniciativas en el Congreso

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El diputado y portavoz de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, descartó este martes que su bancada esté dispuesta a negociar con el fujimorismo para conseguir la amnistía del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a 11 años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

En diálogo con un podcast de La República, el parlamentario rechazó que la libertad del exmandatario pueda convertirse en moneda de cambio para alcanzar acuerdos políticos en el Congreso, como obtener respaldo para otras iniciativas parlamentarias o la elección de integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

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“Nosotros no estamos dispuestos a que sea a cualquier precio (...) Si tú me estás diciendo que el precio es gobernar con el fujimorismo, de plano te digo que no”, señaló.

Zunini aseguró que su agrupación no repetirá un escenario de entendimiento político como el que atribuyó a Perú Libre y Fuerza Popular. “No se va a repetir en el caso de Juntos por el Perú un contubernio, un gobierno de facto, como sucedió en Perú Libre y el fujimorismo. Eso no va a suceder”, afirmó.

Zunini defendió la excarcelación del exmandatario, cuestionó su proceso judicial y sostuvo que esta causa no se negocia a cambio de concesiones políticas

El legislador sostuvo que conseguir la libertad de Castillo constituye una de las principales banderas de su organización, aunque remarcó que esta causa no justifica pactos que contradigan sus principios políticos.

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“Nosotros abrazamos la libertad del presidente Pedro Castillo y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en esto”, manifestó. En esa línea, alegó que el exmandatario fue sometido a un proceso irregular y cuestionó las condiciones de su detención y juzgamiento. “Lo que corresponde por derecho no se mendiga ni se negocia”, agregó.

El portavoz también dejó abierta la posibilidad de establecer canales de entendimiento con el Ejecutivo, siempre que no supongan vulnerar la legislación ni perjudicar al país. “Si podemos llegar a un nivel de diálogo y entendimiento con el Gobierno sin perjudicar al país, sin sacarle la vuelta a la ley, lo haremos”, indicó.

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En otro momento, explicó el retiro de las firmas de su bancada de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, y precisó que la decisión respondió a que ningún parlamentario estaba dispuesto a sustentar la iniciativa durante el pleno.

“Nosotros lo retiramos porque dijimos una cosa bien sencilla: no se puede negociar con una herramienta de control político”, concluyó.

Ernesto Zunini manifestó que Juntos por el Perú podría alcanzar acuerdos con el Gobierno, siempre que se respete la ley y no se perjudique al país

El proyecto

A inicios de noviembre, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras presentaron un proyecto de ley para conceder amnistía a Castillo y a quienes participaron, en cualquier grado, en los actos vinculados con el mensaje del 7 de diciembre de 2022.

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La iniciativa no solo comprendería al exmandatario, sino también a exfuncionarios y colaboradores involucrados en la preparación, difusión, acompañamiento o ejecución de la decisión que buscó disolver el Congreso e intervenir otras instituciones del Estado.

La propuesta también plantea cerrar procesos judiciales y levantar órdenes de captura, prisiones preventivas y otras medidas coercitivas contra personas investigadas por hechos ocurridos durante protestas sociales desde el 28 de julio de 2021.

La defensa de Castillo presentó diversos pedidos de indulto, que el anterior Gobierno de José María Balcázar descartó, e incluso solicitó una gracia presidencial a la actual mandataria, Keiko Fujimori.

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No obstante, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, calificó de “imposible” que se conceda ese beneficio y consideró que excarcelarlo no es “políticamente necesario”, pues, según sostuvo, “ya no representa a la izquierda” en el país.