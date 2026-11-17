Un fiel agita una bandera peruana mientras el papa León llega en el papamóvil para celebrar la misa en las Pampas de Pimentel, durante su regreso a la región donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Pimentel, Perú, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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La multitud que acudió a la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel quedó registrada desde el espacio. La Agencia Espacial del Perú difundió una fotografía tomada por su sistema satelital que muestra la extensión del encuentro religioso realizado el 13 de noviembre de 2026 en Lambayeque.

La imagen permite apreciar la distribución de asistentes en la explanada acondicionada para la celebración. También se distinguen sectores delimitados, vías de acceso, instalaciones ubicadas en un extremo del terreno y el recorrido previsto para el papamóvil. CONIDA documentó así una concentración que reunió a miles de fieles en Chiclayo.

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El registro fue compartido por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, conocida como CONIDA, a través de sus redes sociales. La entidad presentó la toma como un testimonio visual de la visita apostólica y de la presencia ciudadana durante una actividad central de León XIV en Perú.

Imagen satelital expone la distribución de la misa

Desde una vista orbital, la imagen satelital reúne en un solo plano elementos que desde tierra aparecen separados. El área principal destinada a los participantes ocupa buena parte de la explanada; alrededor se observan corredores, zonas de circulación y puntos operativos previstos para ordenar el ingreso, salida y desplazamiento del público.

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La fotografía no identifica a personas de forma individual, pero permite observar la ocupación del espacio dispuesto para la misa del papa León XIV. La perspectiva aérea muestra cómo la logística distribuyó áreas para los asistentes y dejó rutas para servicios, seguridad y el traslado del pontífice por las Pampas de Pimentel, en Lambayeque.

La difusión ocurrió después de la celebración religiosa, que formó parte de la agenda del pontífice durante su recorrido por el país. La presencia de León XIV en la región atrajo a personas procedentes de distintos puntos. Para CONIDA, la captura permite conservar una referencia visual de ese acto multitudinario.

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Multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo.

CONIDA usó su sistema satelital para documentar la celebración

El uso de tecnología espacial para registrar la concentración ofrece una mirada distinta de la jornada. Mientras las fotografías tomadas a nivel del suelo suelen centrarse en el altar o los asistentes, la observación desde un satélite ordena en una misma imagen la infraestructura, el terreno y los flujos de movilidad habilitados.

La agencia indicó que su Sistema Satelital Peruano permitió obtener la imagen de la explanada. En la publicación, CONIDA describió la escena como una “marea humana” reunida para la oración. El mensaje institucional también aludió a la convocatoria generada por León XIV y al vínculo de los fieles con la visita.

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La misa del 13 de noviembre tuvo lugar en las Pampas de Pimentel, un espacio elegido para recibir a los asistentes. La fotografía distingue la zona central del encuentro y los sectores que rodearon la actividad. Esos componentes permiten observar la magnitud del operativo sin recurrir a una imagen captada desde tierra.