Se identificaron seis cepas bacterianas nativas con potencial para mejorar las condiciones de los suelos agrícolas altoandinos. Composición: Infobae

Guardar

La degradación de los terrenos agrícolas representa uno de los desafíos para la producción de cultivos en las zonas altoandinas del Perú. Las condiciones climáticas extremas, la presencia de metales pesados y el uso frecuente de fertilizantes químicos afectan la calidad de los suelos y limitan el desarrollo de las plantas, especialmente en áreas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Frente a este problema, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) desarrolló una investigación sobre microorganismos presentes en estos ecosistemas, con el objetivo de identificar alternativas biológicas que permitan mejorar las condiciones de los terrenos destinados a la agricultura.

PUBLICIDAD

El estudio tomó como referencia la meseta de Bombón, en la región Junín, donde la frecuencia de los monocultivos plantea dificultades para mantener la fertilidad del suelo. La investigación se concentró particularmente en los cultivos de maca, una de las especies agrícolas características de estas zonas.

Los resultados permitieron identificar seis cepas bacterianas con propiedades que favorecen el crecimiento vegetal y la absorción de nutrientes. Además, algunas presentan características que podrían contribuir a reducir los efectos de factores que deterioran los terrenos agrícolas de altura.

¿Cuáles son las seis bacterias identificadas por el INIA?

La investigación identificó seis cepas bacterianas con potencial para mejorar las condiciones de los suelos agrícolas altoandinos. Entre ellas figuran Pseudochrobactrum asaccharolyticum (Ps47), Pseudomonas koreensis (Ps59), dos cepas de Pseudomonas sp. (Ps28 y Ps9), Pantoea agglomerans (Ps76) y Peribacillus frigoritolerans (Bac18).

PUBLICIDAD

De acuerdo con los resultados del estudio, estos microorganismos presentan propiedades relacionadas con la estimulación del crecimiento de las plantas y una mayor absorción de nutrientes. También poseen características que podrían ayudar a los cultivos frente a condiciones adversas del suelo.

La identificación de estas bacterias abre una línea de investigación sobre el aprovechamiento de microorganismos nativos para mejorar la productividad agrícola sin depender exclusivamente de insumos químicos.

Ps47 destaca por su capacidad para enfrentar la toxicidad de los suelos

Entre las seis cepas identificadas, la bacteria Pseudochrobactrum asaccharolyticum (Ps47) presentó características particulares por su capacidad para reducir los efectos de la toxicidad asociada a la contaminación de los suelos con metales pesados.

PUBLICIDAD

Este microorganismo también mostró propiedades relacionadas con la respuesta frente a condiciones ambientales adversas, como las temperaturas elevadas y los periodos de sequía. Su función incluye un mecanismo de defensa antioxidante que podría favorecer la protección de las plantas ante estos factores de estrés.

Según los resultados de la investigación del INIA, estas características permitirían explorar su aplicación para preservar el desarrollo vegetal, mejorar la adaptabilidad de los cultivos y contribuir a la regeneración de los terrenos agrícolas afectados.

Biofertilizantes podrían reducir el uso de productos químicos

El estudio tomó como referencia la meseta de Bombón, en Junín, donde los monocultivos de maca representan un desafío para conservar la fertilidad del suelo.

El posible aprovechamiento de las seis cepas identificadas permitiría desarrollar biofertilizantes adaptados a las condiciones climáticas de los Andes peruanos. Estos productos utilizarían microorganismos beneficiosos para favorecer el crecimiento de las plantas y mejorar la disponibilidad de nutrientes.

PUBLICIDAD

La aplicación de este tipo de tecnología podría reducir la dependencia de fertilizantes químicos y contribuir a disminuir los efectos de determinados factores que afectan la calidad de los terrenos agrícolas.

En particular, las propiedades de la cepa Ps47 representan una alternativa para futuras investigaciones sobre productos biológicos destinados a cultivos expuestos a metales pesados, temperaturas elevadas y sequías.

El desarrollo de estas tecnologías también podría beneficiar a las familias dedicadas a la producción de maca y otras especies agrícolas altoandinas, mediante alternativas orientadas a conservar los suelos y mejorar las condiciones de cultivo.

El estudio fue publicado en una revista científica internacional

La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Cambio Climático del INIA, bajo la dirección de especialistas de la Subdirección de Investigación y Liberación de Tecnologías y de las Estaciones Experimentales Agrarias Donoso, en Huaral, y Santa Ana, en Junín.

PUBLICIDAD

El financiamiento estuvo a cargo de PROCIENCIA, mientras que los resultados fueron publicados en la revista internacional Chilean Journal of Agricultural Research, clasificada en el nivel Q2.

El INIA, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), realizó este trabajo como parte de sus investigaciones sobre innovación agraria y desarrollo de tecnologías aplicables a los sistemas productivos del país. La identificación de las seis cepas proporciona una base científica para futuros estudios sobre su utilización en biofertilizantes destinados a la maca y otros cultivos de las zonas altoandinas.