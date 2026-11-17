El titular del MTPE se refirió a la reducción de casi S/450 millones en los recursos asignados al Parlamento para 2027 y sostuvo que el dinero ahorrado podría destinarse a acciones para aliviar los efectos del fenómeno El Niño en la población peruana. Fuente: Canal N

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, respaldó la reducción del presupuesto del Congreso para 2027 y consideró que la decisión representa una señal positiva para la ciudadanía. Según sostuvo, los recursos que dejará de recibir el Parlamento podrán destinarse a financiar acciones para aliviar los efectos del fenómeno El Niño, que actualmente afecta al país.

Las declaraciones las brindó a la salida de una actividad, luego de que el Congreso ratificara un presupuesto de S/1.405,4 millones para el próximo año. La cifra representa un recorte de casi S/450 millones frente a los S/1.850 millones que planteó inicialmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Sheput también expresó optimismo sobre las perspectivas económicas del Perú para 2027. Entre los factores que destacó figuran el desempeño de los precios de las materias primas, el crecimiento de la agroexportación y el incremento de la inversión privada. A su juicio, estos indicadores permiten proyectar un escenario favorable pese a los efectos del fenómeno climático.

Congreso aprobó un recorte de casi S/450 millones en su presupuesto para 2027

La ratificación del presupuesto parlamentario recibió un amplio respaldo de ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, la propuesta obtuvo 103 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. En el Senado, consiguió 43 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones.

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Tras la votación, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, destacó el monto que dejará de asignarse al Parlamento en comparación con la propuesta inicial del MEF. Según señaló, la decisión representa un ahorro de casi S/450 millones para el país.

El hemiciclo del Congreso de la República de Perú alberga una sesión parlamentaria en el marco del debate sobre el presupuesto institucional. (Congreso de la República)

El documento aprobado contempla criterios de austeridad, eficiencia en el gasto y transparencia, de acuerdo con lo explicado por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante Barrios. El legislador también proyectó que la ejecución presupuestal alcanzará el 95 % en diciembre de este año, lo que supondría el nivel más alto en más de una década.

Ministro Sheput considera que ahorro ayudará a enfrentar los efectos de El Niño

Al ser consultado sobre la reducción del gasto parlamentario y los ajustes presupuestales, el ministro de Trabajo calificó la decisión como una señal positiva para la ciudadanía. También destacó el respaldo de las distintas bancadas a la propuesta.

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“Se está apostando por ser más eficiente. Se puede hacer más con menos”, manifestó. En esa línea, sostuvo que el dinero ahorrado podrá contribuir a las acciones destinadas a atender a la población afectada por el fenómeno El Niño.

“Y, por otro lado, ese dinero va a ser destinado a las acciones que van a permitir aliviar en algo a los peruanos que están en estos momentos sacudidos por el fenómeno del Niño”, agregó durante su diálogo con la prensa.

Fenómeno El Niño

El ministro vinculó esta decisión con la necesidad de administrar mejor los recursos públicos en un contexto de emergencia climática. Su respaldo se produjo luego de que el Parlamento confirmara el monto de su presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal.

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Ministro destaca indicadores económicos y proyecta un escenario favorable para Perú

Sheput también se refirió a las perspectivas económicas del país y consideró que Perú atraviesa una situación favorable frente a otros países de América Latina, pese a los desafíos que representa el fenómeno El Niño.

Entre los indicadores que mencionó figuran el comportamiento de los precios de las materias primas y el crecimiento de la agroexportación. Incluso sostuvo que Perú podría convertirse en la tercera potencia agroexportadora de América Latina y acercarse a la cuarta posición entre las economías de la región.

El titular de Trabajo también destacó el crecimiento de la inversión privada. Según indicó, este indicador aumentó un 15 % en comparación con el último semestre del año pasado. A ello sumó la disminución del desempleo y la confianza de los inversionistas.

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Otro factor que mencionó fue la participación de la presidenta Keiko Fujimori en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Para Sheput, este espacio representa una oportunidad para ampliar los mercados de exportación y atraer nuevas inversiones al país.

Finalmente, resaltó el avance de la discusión del presupuesto público en el Congreso. Según comentó, existía la posibilidad de que su aprobación culminara el 20 de noviembre, diez días antes del plazo constitucional establecido para el 30 de noviembre. A su juicio, concretar ese proceso anticipadamente también constituiría una señal positiva para el país.