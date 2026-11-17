Parlamentarios cuestionaron al canciller Carlos Espá por las fallas de sonido y pantallas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas. EFE/José Jácome

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Las deficiencias en el sistema de sonido y las pantallas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas provocaron este martes cuestionamientos de distintos parlamentarios contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a quien pidieron que acuda al Congreso para explicar lo ocurrido.

El senador de Obras, Daniel Barragán, sostuvo que el canciller debe responder políticamente por los problemas logísticos registrados durante la ceremonia, que marcó el último día de la gira del pontífice por el país y congregó a más de un millón de fieles.

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Aunque reconoció que Espá no se encarga directamente de los aspectos técnicos, remarcó que tiene responsabilidad sobre la gestión de su sector. “No puede ser que en un evento de esa magnitud no se hayan tomado las previsiones necesarias para que estén bien el audio o para que estén bien las cámaras”, declaró en diálogo con Canal N.

En esa línea, respaldó que el titular de Relaciones Exteriores sea citado al Parlamento para explicar las deficiencias. “Si no puede ver estos temas menores o no puede designar a personas que hagan este mínimo de trabajo, que son, creo, logísticos menores, pues imagínense cómo se hará con los temas mayores”, manifestó.

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El senador Daniel Barragán pidió que Espá responda ante el Congreso por los problemas logísticos registrados en una ceremonia que reunió a más de un millón de fieles

Por su parte, la diputada de Fuerza Popular Rosangella Barbarán consideró necesario esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Recordó que numerosos asistentes madrugaron para participar en la misa, pero algunos terminaron retirándose ante la falta de señal y tuvieron que intentar seguir la ceremonia desde sus celulares.

“Sin duda tienen que haber explicaciones”, señaló. Sin embargo, evitó atribuir directamente las fallas al canciller y sostuvo que las investigaciones deberán determinar quiénes estuvieron detrás de los inconvenientes. También recordó que la Contraloría realizó un control concurrente de las contrataciones.

Una postura más crítica expresó la diputada de Ahora Nación Indira Huilca, quien planteó que Espá debe comparecer ante el Legislativo y cuestionó que todavía no haya ofrecido un pronunciamiento directo para “reconocer los problemas y asumir las responsabilidades correspondientes”.

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“Si fuera mi decisión única, yo creo que el señor Espá hace rato que amerita una interpelación, no por un asunto personal, sino por cómo se está gestionando la Cancillería en estos últimos meses”, afirmó.

A los cuestionamientos se sumó el senador de Juntos por el Perú Jaime Quito, quien exigió que el titular de Relaciones Exteriores transparente los criterios empleados para destinar un presupuesto millonario a los servicios técnicos de la ceremonia.

Según documentos revisados por Infobae, Espá firmó la Resolución Ministerial N.° 617-2026-RE, del 7 de octubre, que autorizó la contratación directa de equipos de sonido, iluminación, pantallas LED y circuito cerrado de televisión por S/8.399.800 a favor de la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L.

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Rosangella Barbarán e Indira Huilca reclamaron explicaciones e investigaciones para identificar a los responsables; Huilca planteó una posible interpelación al canciller

A esta suma se añadió un contrato por S/2.652.889 con Facogem Industrial para el suministro de grupos electrógenos destinados a abastecer de energía los equipos. En conjunto, el Estado comprometió S/11.052.689 en ambos servicios.

La adquisición de los equipos audiovisuales se efectuó sin concurso público, bajo la causal de desabastecimiento. La Cancillería justificó esta modalidad en los plazos ajustados para instalar la infraestructura antes de la llegada del pontífice.

Tras los inconvenientes registrados durante la celebración religiosa, el portafolio emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y anunció “investigaciones técnicas para esclarecer las causas, establecer responsabilidades y determinar las penalidades previstas en los contratos”.

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Por su parte, el gerente general de Pow Sang, Marco Alonso Pow Sang Gómez, aseguró que su compañía cumplió con las condiciones solicitadas y atribuyó parte de las dificultades a la magnitud del evento.

La cartera deberá determinar si otorga la conformidad al servicio prestado por la empresa, requisito indispensable para efectuar el pago de S/8,39 millones. El contrato contempla penalidades en caso de fallas atribuibles al proveedor.