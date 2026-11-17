Durante la emisión del podcast 'No aclares que oscureces', Camila Domínguez intentó comunicarse telefónicamente con su padre, el cantante Christian Domínguez. Al notar que no podía visualizar la foto de perfil del artista mientras los conductores sí la observaban en tiempo real, se reveló que el músico no la tenía registrada entre sus contactos telefónicos, lo que generó diversas reacciones entre los integrantes de la mesa de transmisión. Video: Q / No aclares que oscureces

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Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, protagonizó un momento de tensión frente a cámaras al descubrir un detalle que contradecía la reconciliación anunciada días antes con su padre. Durante la emisión del lunes 16 de noviembre del podcast ‘No aclares que oscureces’, la joven de 18 años intentó comunicarse telefónicamente con el líder de la Gran Orquesta Internacional y terminó enterándose, en pleno programa, de que no figuraba entre sus contactos de WhatsApp.

El episodio ocurrió apenas unos días después de que Camila Domínguez hiciera pública la noticia de haber retomado el vínculo con su padre, tras un año de distanciamiento entre ambos. La situación generó sorpresa entre los conductores del espacio digital y dejó a la joven visiblemente afectada.

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El momento en que Camila Domínguez se enteró del desplante de su padre

Todo comenzó cuando Camila Domínguez intentó llamar a Christian Domínguez durante la transmisión en vivo del podcast ‘No aclares que oscureces’, conducido por Dafonseka. El cantante no respondió la llamada, lo que llevó a los conductores a revisar el perfil del artista en la aplicación de mensajería.

Dafonseka notó entonces que el número de Christian Domínguez aparecía sin fotografía de perfil visible. “¿Por qué no tiene foto tu viejo?”, preguntó el conductor. “Creo que no me ha agregado”, respondió Camila Domínguez, entre risas, mientras bromeaba con la posibilidad de que su padre la hubiera bloqueado.

Camila Domínguez descubrió durante una transmisión digital que su padre Christian Domínguez no la tiene registrada en sus contactos de WhatsApp.

El productor del programa, Abnner Robles, inicialmente coincidió en que el músico no contaba con una imagen de perfil visible. Sin embargo, segundos después el equipo del podcast descubrió que sí existía una fotografía, correspondiente a la boda de Christian Domínguez con Karla Tarazona, celebrada en junio de este año. El hallazgo provocó la reacción inmediata de la joven, quien no pudo ocultar su desconcierto ante las cámaras.

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“No puede ser posible que no me hayas agregado. Yo pensé que no tenías foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo que no es así”, expresó Camila Domínguez frente a los conductores del espacio.

La joven continuó con su reclamo y, visiblemente afectada, añadió: “Me retiro por esa falta de respeto. Yo quiero decirte que no puedes ser capaz que no me hayas agregado al WhatsApp pensando que no tienes foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo. Me pasas humillación, me sacan tu foto de perfil al aire y no me contestas el teléfono de paso”, reclamó, mientras simulaba tener lágrimas en los ojos.

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Pese a no lograr comunicarse con su padre, Camila Domínguez intentó contactar a una tercera persona que, según mencionó, conocía bien al cantante, aunque tampoco obtuvo respuesta directa de Christian Domínguez. “¿Estás con mi papá? Le puedes decir que me conteste por favor, a ver si te contesta a ti porque me he enterado que no me tiene agregada, no tiene su foto”, cuestionó la joven durante la llamada.

La hija mayor del cantante contó que recibió mensajes de madres y adolescentes que retomaron la comunicación con sus familiares tras conocer su historia. “En este momento me siento muy tranquila”, expresó. QTV/ No aclares que oscureces.

La reconciliación entre padre e hija, tras un año de distanciamiento

El episodio del WhatsApp ocurrió poco después de que Camila Domínguez anunciara públicamente la reconciliación con su padre, luego de un año sin mantener comunicación entre ambos. Durante la misma emisión del podcast, la joven había contado con emoción que recuperar el vínculo con Christian Domínguez le permitió alcanzar mayor estabilidad emocional.

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“Creo que la relación con tu papá o con tu mamá tiene que ser sagrada, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida: estar bien con tus papás”, expresó Camila Domínguez. “Estar bien con tus papás da una tranquilidad increíble y yo en este momento me siento muy tranquila”, agregó la joven, hija de la expareja del cantante, Melanie Martínez.

El distanciamiento entre padre e hija se originó, según distintas versiones recogidas por medios locales, a partir de un conflicto entre Camila Domínguez y Karla Tarazona, esposa del cantante. La joven no asistió a la boda de ambos, realizada en junio de 2026, aunque meses después se refirió al matrimonio con cierta sorpresa. “Para mí, lo más descabellado es que haya pasado los cuatro años, que se haya casado, es que la línea de tiempo lo alteró lo suficiente. Siempre tuve fe y llegó la fe”, comentó Camila Domínguez sobre la boda de su padre.

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La reconciliación entre ambos, de acuerdo con declaraciones previas de Melanie Martínez a un programa de espectáculos, se produjo luego de que padre e hija coincidieran en una audiencia judicial. “En realidad sí se encontraron en una de las audiencias y ahí fue que decidieron hablarse entre ellos. De ahí partió todo, de ahí ya hasta el momento siguen en contacto”, relató la madre de la joven.

Camila Domínguez comenta su vínculo familiar durante una transmisión en estudio junto a una fotografía con su padre Christian Domínguez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camila Domínguez reflexionó sobre la exposición mediática de su historia familiar

Durante la misma entrevista, Camila Domínguez abordó el impacto que tuvo para ella que su conflicto familiar se volviera un tema de conversación pública. La joven consideró que su situación no es distinta a la de otros adolescentes que atraviesan desencuentros con sus padres, aunque reconoció que la exposición mediática le dio a su caso una dimensión particular.

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“Yo no creo que soy ni la primera ni la última. La diferencia mía es que ha sido público, ¿no?”, aseguró Camila Domínguez. La joven añadió que, con el paso del tiempo, ha logrado encontrar cierta calma pese a lo ocurrido. “Ahora que estoy un poco más grande, me doy cuenta de que no me hubiera gustado hacerlo público, pero creo que también me da tranquilidad porque creo que todo pasa por algo”, finalizó.

Camila Domínguez también contó que, tras hacer pública su historia de reconciliación, recibió mensajes de otras personas que atravesaron situaciones similares con sus propios padres. “Me decían: gracias porque por ti mi hija pudo hablar con su papá”, recordó la joven, quien celebró recientemente su mayoría de edad con una presentación musical en la que interpretó una balada en un programa de streaming, en la que sorprendió por su talento vocal, heredado tanto de su padre como de su madre.

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