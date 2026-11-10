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Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026

El elenco ‘crema’ y el ‘rojo matador’ se juegan el trofeo de esta segunda fase de la Liga 1. Un empate beneficiaría a Sporting Cristal

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026.
Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026.
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Este martes 10 de noviembre se conoció la programación completa de la última fecha, que definirá al segundo equipo descendido y al campeón del Torneo Clausura 2026. Uno de los encuentros que concentra la atención es el Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo.

Programación del Universitario vs Sport Huancayo

El choque entre Universitario y Sport Huancayo se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas de Perú en el estadio IPD de Huancayo, a más de 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá verse mediante la plataforma Liga 1 Play, disponible en dispositivos móviles y otros equipos compatibles.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura del duelo con las principales incidencias y el minuto a minuto.

Goles y resumen del triunfo del 'rojo matador' ante el 'papá' por la fecha 16 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Los posibles escenarios para definir al ganador del Torneo Clausura

Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo definirán el Torneo Clausura 2026 en una última fecha que se disputará en simultáneo el domingo 22 de noviembre.

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Huancayo parte como líder, con 34 puntos y una diferencia de goles de +9. El cuadro huancaíno depende de sí mismo: si vence a la ‘U’, incluso por 1-0, se consagrará campeón y enfrentará a los cremas en los play offs, debido a que la ‘U’ ocupa el segundo puesto del acumulado.

Universitario suma 32 unidades y tiene una diferencia de goles de +11. El equipo de Fabián Bustos ya tiene asegurada su presencia en los play offs, aunque su ubicación dependerá del resultado en Huancayo. Si gana y Cristal no derrota a Cienciano, avanzará directamente a la final, donde se mediría con Alianza Lima, ganador del Apertura. Si no logra imponerse, deberá disputar las semifinales.

Sporting Cristal, con 21 puntos y +17 de diferencia de goles, necesita vencer a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Además, requiere que Sport Huancayo y Universitario empaten o que los ‘cremas’ ganen. Con esa combinación, los ‘celestes’ accederán a las semifinales ante el elenco de Ate y mantendrán vigente la opción de alcanzar la final nacional después.

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?
¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?

Programación completa de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 16 de noviembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 18 de noviembre

- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas/ estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

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