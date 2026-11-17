Durante la emisión de su programa Ouke, el comunicador y creador de contenido Carlos Orozco expuso sus observaciones sobre la película peruana 'La gran sangre: Ojo x Ojo'. Orozco abordó elementos técnicos del largometraje, la selección del elenco, el ritmo de edición y la falta de pronunciamiento por parte de críticos cinematográficos especializados en el medio local. Video: Ouke

Guardar

‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ se convirtió en el mejor estreno del cine peruano de 2026, con más de 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera. Sin embargo, el éxito comercial de la producción no impidió que surgieran voces críticas sobre su calidad, entre ellas la del streamer Carlos Orozco, quien calificó la cinta como “sumamente decepcionante”.

La película, escrita por Aldo Miyashiro y dirigida por Jorge Carmona, marca el regreso de Dragón, Tony Blades y Mandril a la pantalla grande, casi dos décadas después de que la serie original se emitiera en televisión. Pese a los buenos comentarios recibidos por parte del público y de algunos cinéfilos, el filme no logró convencer al dueño del canal La Roro.

PUBLICIDAD

Orozco cuestiona la ausencia de críticos especializados y el casting de la película

Durante su pódcast del lunes 16 de noviembre, Carlos Orozco señaló que le resulta extraño que no exista un especialista del séptimo arte que analice con objetividad los aciertos y errores de ‘La gran sangre: Ojo x Ojo’. Según el streamer, muchos críticos evitarían pronunciarse por temor a ser vetados por Tondero, la productora detrás del filme, o a ser acusados de atacar al cine peruano.

“No hay ningún crítico especializado con cierto peso en esta escena que haya salido con la solvencia de decir ‘qué buena pela’”, manifestó Orozco.

El streamer Carlos Orozco calificó la película 'La gran sangre: Ojo x Ojo' como "sumamente decepcionante".

El streamer aseguró que, como seguidor de la serie original, el filme no cumplió con sus expectativas. “Fui y la verdad es que me pareció una película sumamente decepcionante, larga para empezar”, indicó, antes de detallar los motivos de su desacuerdo con la producción protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille.

PUBLICIDAD

Orozco aclaró que su posición no responde a un conflicto personal con la historia que regresó a las pantallas después de 20 años. “Mi crítica puede ser punzante, pero nunca será mala leche y si lo es, es solo para amenizar”, añadió el streamer, quien se definió como fan de la serie emitida entre 2006 y 2008.

Para sustentar sus observaciones, Orozco recurrió a su experiencia como espectador de la producción televisiva original. “Lo que te puedo dar son recursos técnicos directos. Tres puntos claves tenía la serie de ‘La gran sangre’, porque a diferencia de otros, yo sí he visto la serie también. Yo también era nene cuando veía al Dragón, al Mandril, al Cobra y a los demás. Lo veía en Latina todas las noches. Claro que sí. He visto las cuatro temporadas, las diosas malditas, el Conde, todo lo demás”, manifestó el streamer, frente a Daniel Marquina y Macla Yamada, quienes no emitieron opinión sobre el tema.

PUBLICIDAD

El creador de contenido centró buena parte de sus críticas en el elenco de la nueva película, al compararlo con el de la serie original. “Tres cosas tenía ‘La gran sangre’: ritmo, calle y un casting de puta madre. Lo primero voy con el casting porque venía desde misterio. Te daba caras nuevas, caras marrones. Te daba la Seca, te daba el Verdes, Iván Chávez, obra grandísima. ¿En qué momento pasaron de pronto a ponernos villanos blancos?”, cuestionó Orozco.

La Gran Sangre: Ojo x Ojo superó los 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera.

El filme lidera la taquilla nacional desde su estreno el 12 de noviembre

‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ se estrenó el 12 de noviembre en los cines del país y superó los 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera, según los datos difundidos por los responsables de la producción. La cifra convirtió al filme en el mejor debut de una película nacional durante 2026 y le permitió ubicarse en el primer lugar del ranking de taquilla.

PUBLICIDAD

La historia transcurre 20 años después de que Dragón, Tony Blades y Mandril fueran encarcelados de manera injusta. Al recuperar su libertad, los tres personajes se encuentran con una Lima distinta a la que conocieron, marcada por la presencia de mafias, extorsiones y organizaciones criminales. Frente a ese panorama, los antiguos integrantes del Pacto de Sangre deben reconstruir su alianza para enfrentar a quienes controlan las calles mediante la violencia.

En un país devastado por la delincuencia, solo una leyenda puede hacerles frente. Descubre las primeras imágenes llenas de acción de "La Gran Sangre: Ojo x Ojo", la película que trae de vuelta a los héroes urbanos para impartir su propia justicia.

El elenco reúne a Carlos Alcántara como Dragón, Aldo Miyashiro como Tony Blades y Pietro Sibille como Mandril, los tres protagonistas originales de la serie. A ellos se suma Lucho Cáceres en el papel de Cobra, además de un reparto que incluye a Salvador del Solar, Milett Figueroa, Rodrigo Palacios, Julián Legaspi, Brigitte Jouannet, Melania Urbina, Yiddá Eslava, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga.

PUBLICIDAD

La producción corre a cargo de Tondero, Okeechobee Films y Capitán Pérez. ‘La Gran Sangre’ original se emitió entre 2006 y 2008 y se convirtió en uno de los fenómenos más recordados de la televisión peruana, con personajes como Dragón, Mandril y Tony Blades, que marcaron a toda una generación de espectadores.