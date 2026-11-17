Universitario vs Sport Huancayo: dónde comprar entradas en Lima tras incidentes en La Victoria.

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Universitario de Deportes afrontará un duelo decisivo ante Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro ‘crema’ tiene opciones de ganar el certamen, aunque también dependerá del resultado entre Sporting Cristal y Cienciano.

Por ello, varios hinchas de la ‘U’ planean viajar a la Ciudad Incontrastable con la expectativa de celebrar un nuevo título. Sport Huancayo abrió la venta de entradas en Lima para que los seguidores visitantes adquieran sus boletos para el partido programado para el domingo 22 de noviembre.

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No obstante, la jornada tuvo incidentes. El club huancaíno fijó el punto de venta en La Victoria, distrito identificado con Alianza Lima, clásico rival de Universitario. Los hinchas ‘cremas’ que hacían cola para comprar sus entradas denunciaron ataques el lunes 16 de noviembre.

Fanáticos de la 'U' fueron atacados por suspuestos barristas de Alianza Lima. Créditos: X.

Nuevo lugar de venta de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo

Sport Huancayo suspendió la venta de entradas en Lima tras los incidentes y anunció que buscaría una alternativa para reanudar el proceso.

“Informamos a todos nuestros seguidores e hinchas que la venta de entradas en Lima queda postergada hasta nuevo aviso. Cualquier novedad sobre la reprogramación de la venta será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión”, señaló el club en un comunicado.

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Luego, Universitario de Deportes informó que la venta se trasladó a su propio recinto deportivo. “Este martes 17 de noviembre se pondrán a la venta entradas para el partido de este domingo ante Sport Huancayo, por la última fecha del Clausura 2026, en la boletería sur del Estadio Monumental U Marathon”, indicó la institución ‘merengue’.

La venta se realizará de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. en el estadio de Ate. De esta manera, los hinchas ‘cremas’ podrán adquirir sus boletos en un punto que contará con garantías de seguridad para evitar nuevos ataques.

La venta de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo se trasladó al estadio Monumental de Ate.

Huancayo complementó la información brindada por Universitario. El precio general de los boletos será de S/200. Los niños de hasta cinco años podrán ingresar sin costo, siempre que estén acompañados por un padre de familia y presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

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La venta comenzará el martes 17 de noviembre en dos puntos autorizados. En Huancayo, los hinchas podrán adquirir las entradas en Tiendas Manchete, ubicadas en el jirón Loreto 839, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El club huancaíno recomendó a los aficionados comprar sus boletos únicamente en los puntos oficiales para evitar estafas o falsificaciones.

Todos los detalles de la venta de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo.

Programación del Universitario vs Sport Huancayo

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas de Perú, en el estadio IPD de Huancayo, ubicado a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

El inicio del encuentro está previsto para las 14:00 horas en México; las 15:00 horas en Colombia y Ecuador; las 16:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y las 17:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026.

L1MAX transmitirá el compromiso en exclusiva, pues posee los derechos de televisión de la Liga 1 a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los aficionados también podrán seguir el partido a través de Liga 1 Play, plataforma disponible para dispositivos móviles y otros equipos compatibles.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura del encuentro con las principales incidencias y el minuto a minuto.