El actor Renato Rossini apareció en una transmisión en vivo y dejó una frase que fue interpretada como una referencia al vínculo entre su hijo y Samahara Lobatón. Instarandula.

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Renato Rossini padre marcó distancia frente a los rumores sobre el vínculo entre su hijo, Renato Rossini Jr., y Samahara Lobatón. El actor realizó una transmisión en redes sociales en la que, aparentemente sin advertir que estaba en vivo, respondió una consulta relacionada con la situación sentimental del joven y dejó una frase que despertó comentarios: “Involucrado sí, enamorado no”.

El fragmento del live fue difundido por Samuel Suárez, creador de Instarándula, quien señaló que recibió la grabación de una seguidora. Aunque el video no muestra el inicio de la transmisión ni el contexto completo de la conversación, se escucha al actor responder preguntas que los usuarios vincularon con el acercamiento entre su hijo y la hija de Melissa Klug.

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La declaración de Renato Rossini padre surge en medio de la atención que ha generado la cercanía entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón. Ambos protagonizaron momentos de complicidad durante su participación en El Sultanato y, posteriormente, compartieron imágenes juntos que alimentaron las versiones sobre un romance.

El live de Renato Rossini padre que llamó la atención

Según relató Samuel Suárez, el material llegó a sus manos a través de una usuaria que le envió el registro de la transmisión. La grabación permitió escuchar parte de un diálogo en el que el actor parecía referirse a la vida sentimental de su hijo, aunque no se observa el inicio del live ni se identifica la pregunta completa que recibió.

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“Involucrado sí, enamorado no”, expresó Renato Rossini padre durante la transmisión. La frase fue interpretada por los usuarios como una referencia a la relación entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón, quienes han sido vistos juntos luego de coincidir en el reality de convivencia.

El conductor de Instarándula comentó que el live le resultó llamativo por la manera en que se desarrolló la conversación. “Es como que fue raro, en verdad. Fue raro porque ahí empieza a hablar cosas sin sentido en el live”, sostuvo Samuel Suárez al analizar el fragmento difundido en redes sociales.

Además, explicó que la seguidora que le hizo llegar el video le contó que la transmisión habría comenzado antes del extracto que circuló. Por ese motivo, no se conoce el contexto completo de las palabras de Rossini ni si el actor respondió otras consultas sobre su hijo antes de que la grabación fuera compartida.

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La intervención del artista llamó la atención porque se produjo mientras el vínculo entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón continúa generando especulaciones. Hasta el momento, la conversación difundida solo contiene la frase del actor y no una confirmación adicional sobre la situación sentimental de los jóvenes.

Renato Rossini protagoniza curioso live y sorprende con frase sobre su hijo y Samahara Lobatón

El romance entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón

El romance entre los chicos realitys nació durante la participación de ambos en El Sultanato. Dentro del programa, Renato y Samahara compartieron instantes de cercanía, complicidad y besos frente a sus compañeros, situaciones que despertaron comentarios entre los seguidores del reality.

Después de esa experiencia, la hija de Melissa Klug publicó fotografías junto al joven actor. Una de las imágenes mostraba a la pareja besándose y fue acompañada por un mensaje que incrementó las especulaciones: “Los realitys sí te dejan cosas bonitas”, escribió la influencer.

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La cercanía entre ambos también fue registrada fuera de las grabaciones. Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón asistieron a un concierto durante el último fin de semana, donde hablaron brevemente sobre la relación que mantienen y la forma en que viven esta nueva etapa.

“Todas las mujeres son tóxicas. Pero yo digo que uno con el tiempo va madurando. Al menos nuestro vínculo todo bien por el momento, ¿no? No me gusta escupir al cielo tampoco”, señaló Renato Rossini Jr. durante el evento musical.

Por su parte, Samahara Lobatón afirmó sentirse tranquila junto al hijo del actor. “Él se porta bien. Ya me tocaba que me amen como me merezco”, remarcó la influencer al referirse al vínculo que ha construido con el joven.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. posan con disfraces inspirados en el Hombre Araña y los personajes de Aladino durante la celebración de Halloween.