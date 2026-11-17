El SENAMHI ha emitido una alerta por la intensificación de las lluvias en Tumbes, pronosticando que el río superará su umbral rojo. Reportaje en vivo con detalles sobre la activación de quebradas y el aumento del caudal. Se advierte sobre temperaturas extremas y se brindan recomendaciones de seguridad. TVPerú

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El incremento del caudal de los ríos y la saturación de los suelos mantienen en riesgo a distintos sectores de Tumbes, donde las precipitaciones registradas en los últimos días elevaron la posibilidad de inundaciones y activación de quebradas. Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas jornadas podrían intensificar estos episodios.

La situación también está relacionada con las lluvias que se presentan en territorio ecuatoriano, debido a que el río Tumbes recibe aportes de una cuenca compartida por ambos países. Por ello, las precipitaciones fuera del territorio peruano también pueden generar variaciones importantes en su caudal.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que entre el 20 y el 22 de noviembre se esperan precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en diferentes localidades de la región. El pronóstico incluye sectores del interior y no descarta lluvias en las zonas próximas al litoral.

A este escenario se suma el registro de temperaturas elevadas durante el día y la noche. Según el organismo meteorológico, algunas localidades alcanzan los 36 °C durante las horas diurnas, mientras que los valores nocturnos se mantienen entre los 24 °C y 26 °C.

Río Tumbes alcanza los 1.500 metros cúbicos por segundo y supera el umbral rojo

Las lluvias registradas en Tumbes inundan calles y viviendas de una zona urbana. (Tumbes en Línea)

El ingeniero Fabricio Fabián, analista meteorológico del Senamhi en Tumbes, explicó que las lluvias de moderada a fuerte intensidad registradas durante la madrugada del día 7 en la cabecera de la cuenca, correspondiente al territorio ecuatoriano, provocaron un incremento considerable del caudal.

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De acuerdo con el especialista, la estación El Tigre registró aproximadamente 1.500 metros cúbicos por segundo entre las 8:00 y las 9:00 horas. Esta cifra superó el umbral rojo, establecido en 1.000 metros cúbicos por segundo, nivel que advierte sobre la posibilidad de afectaciones en las zonas expuestas.

Fabián precisó que durante la tarde el río presentó un descenso marcado y que se esperaba una reducción progresiva del caudal hasta alcanzar sus valores habituales durante esa jornada.

Sin embargo, el especialista advirtió que las nuevas precipitaciones previstas en el lado ecuatoriano podrían provocar otro incremento del volumen de agua. Esta situación requiere vigilancia debido a la conexión hidrológica entre ambos territorios.

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Senamhi pronostica lluvias en San Jacinto, Casitas y otras localidades

El pronóstico meteorológico contempla dos periodos de precipitaciones en Tumbes. Para los días 17 y 18 de noviembre, el Senamhi previó lluvias de ligera a moderada intensidad, principalmente en San Jacinto, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y Casitas.

Las condiciones podrían intensificarse entre el 20 y el 22 de noviembre, con precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en estas zonas. El organismo también previó lluvias de ligera a moderada intensidad en localidades costeras como Tumbes, La Cruz, Zarumilla y Puerto Pizarro.

El especialista Fabricio Fabián señaló que las precipitaciones previstas podrían generar nuevos incrementos en el caudal de las quebradas. Entre los sectores con antecedentes recientes de activación mencionó Casitas, San Jacinto y parte de Matapalo, en la provincia de Zarumilla.

Saturación de los suelos facilita la activación de quebradas

Uno de los factores que incrementa el riesgo en la región es la cantidad de agua acumulada en los suelos. Según explicó el analista del Senamhi, las precipitaciones de los últimos días dejaron terrenos con un nivel elevado de humedad, condición que facilita la activación de quebradas ante nuevas lluvias.

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El especialista indicó que este escenario ya se presentó en localidades como Casitas y San Jacinto. Por ello, las precipitaciones previstas para los siguientes días podrían generar nuevas descargas de agua hacia las zonas próximas a estos cauces.

La situación también mantiene bajo vigilancia a las poblaciones ubicadas en áreas vulnerables a posibles inundaciones por el desbordamiento del río Tumbes.

Fabián explicó que el monitoreo del organismo meteorológico se desarrolla durante las 24 horas, debido a que las lluvias en Ecuador pueden modificar las condiciones hidrológicas de la región peruana incluso cuando no se registran precipitaciones locales.

Tumbes registra temperaturas de hasta 36 °C durante el día

Desborde del río Tumbes deja dos volquetes atrapados en Vaquería. Facebok

Las lluvias no son el único factor meteorológico que preocupa en la región. El Senamhi también reportó temperaturas diurnas de entre 30 °C y 36 °C en diferentes localidades de Tumbes, mientras que durante la noche los valores son entre 24 °C y 26 °C.

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Fabricio Fabián señaló que las temperaturas nocturnas resultan elevadas para esta época del año y que los registros podrían incrementarse conforme avance el verano.

El especialista advirtió que el calor podría intensificarse durante enero, febrero y marzo, meses en los que se esperan condiciones térmicas más exigentes para la región.

Senamhi recomienda seguir los avisos oficiales y evitar la exposición a lluvias intensas

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones y las temperaturas elevadas, el analista del Senamhi recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales de la institución y de las demás entidades competentes.

También indicó la importancia de utilizar bloqueador solar, lentes de sol y ropa que proteja la piel frente a la radiación solar.

Respecto a las lluvias, el especialista pidió evitar la exposición durante eventos meteorológicos importantes, especialmente en sectores próximos a quebradas y áreas susceptibles a inundaciones.

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