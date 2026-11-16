Jeanette Alonzo cuestionó al JNE por impedir que Rafael López Aliaga asuma la alcaldía de Lima, pese a que Renovación Popular obtuvo el primer lugar en las elecciones municipales

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Jeanette Alonzo, segunda en la lista de regidores de Renovación Popular, cuestionó este lunes la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide al líder de su partido, Rafael López Aliaga, asumir la alcaldía de Lima, aunque anunció que aceptará el cargo si el organismo electoral mantiene su posición.

Durante un pronunciamiento público, acompañada por dirigentes y autoridades electas de su partido, Alonzo rechazó que se desconozca la “voluntad de más de un millón y medio de limeños” que acudieron a las urnas.

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“El JNE le permitió a nuestro líder postular como candidato a primer regidor. Le permitió participar en el debate electoral sin ninguna observación. Aquí no existe ninguna reelección y tampoco estamos vulnerando el artículo 194 de la Constitución”, dijo.

“Él no se presentó (a los comicios) como candidato a alcalde, sino como candidato a primer regidor. (...) renunció en octubre de 2025 a ser alcalde y, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde a nuestro Rafael López Aliaga tener la credencial de alcalde de Lima”, agregó.

Renovación Popular obtuvo el 27,685 % de los votos válidos, con 1.554.928 sufragios, frente al 26,811 % de Avanza País, que alcanzó 1.505.835 votos

No obstante, la dirigenta aseguró que tomará a cargo la conducción de la comuna capitalina si el JNE ratifica su decisión. “Asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley. Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, manifestó entre los aplausos de los asistentes.

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Alonzo también adelantó que, de llegar al sillón municipal, coordinará con el concejo metropolitano, los regidores y los funcionarios para cumplir los objetivos del plan de gobierno de Renovación Popular.

“Nuestro líder, Rafael López Aliaga, nos enseñó siempre que los pobres son primeros y vamos a trabajar por los más vulnerables”, concluyó.

En la víspera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el 100 % del cómputo de votos y confirmó que Renovación Popular ocupó el primer lugar en las elecciones municipales de Lima para el periodo 2027-2030, con el 27,685 % de los votos válidos.

La agrupación de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos, frente a los 1.505.835 de Avanza País, que postuló al exalcalde de Magdalena Francis Allison y alcanzó el 26,811% de los votos válidos.

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Defendió la candidatura de López Aliaga a primer regidor y sostuvo que no existe reelección ni vulneración del artículo 194 de la Constitución, debido a que el exalcalde renunció en octubre de 2025

Sin embargo, el JNE precisó la semana pasada que quienes aspiren a la primera regiduría en los comicios del 4 de octubre, como el caso del dirigente, no podrán asumir como alcaldes si ocuparon ese puesto en el período previo, lo que impidió su proclamación.

En consecuencia, la comuna capitalina debe quedar bajo la conducción de Alonzo, una decisión que provocó el rechazo de López Aliaga, quien calificó al organismo electoral de “grupo criminal”.

“No hay mucho más que hablar. Esto es una trama, esto es un tema que ya viene desde la primera vuelta del año 2021. Y se ha consumado también con un tremendo delito que está en los tribunales, una justicia lenta como la peruana”, dijo en el mismo pronunciamiento.

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“Lo que existe, queridos hermanos, es un veto contra mi persona y contra el partido. (...) Es un veto de una dictadura electoral que por las puras convoca a elecciones, porque ya tienen un sistema corrupto, de opresión, donde que está sufriendo es el más pobre”, avanzó.