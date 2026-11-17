Efectivos de rescate y un salvavidas de la Policía Nacional observan el mar en la playa de Salaverry luego del ahogamiento de dos escolares que intentaron auxiliar a su hermana. (Composición: Infobae Perú )

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Dos adolescentes fallecieron al intentar rescatar a su hermana menor de 12 años, quien era arrastrada por la corriente en la playa de Salaverry, en Trujillo. La niña logró sobrevivir, pero los jóvenes, de 15 y 17 años, no consiguieron regresar a la orilla.

La tragedia ocurrió durante una salida familiar desde el centro poblado El Milagro, en Huanchaco. Lo que empezó como una tarde en la playa terminó con la pérdida de los dos escolares, identificados con las iniciales A. H. E. y N. H. E.

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El caso abrió cuestionamientos por la ausencia de salvavidas en la zona. Tras la emergencia, la Municipalidad Distrital de Salaverry coordinó con la Policía Nacional del Perú y Salaverry Terminal Internacional medidas para reforzar el resguardo en el balneario.

Ingresaron al mar para rescatar a su hermana de 12 años ante la falta de salvavidas en la playa

Según los testimonios recogidos luego de la emergencia, la menor se bañaba cerca de la orilla cuando una ola la sorprendió y la llevó hacia una zona de mayor profundidad. Sus hermanos reaccionaron al verla en dificultades y entraron al agua para intentar sacarla.

Bañistas ingresan al mar en la playa de Salaverry, en Trujillo, donde dos adolescentes fallecieron arrastrados por la corriente tras auxiliar a su hermana menor.

Ambos lograron mantenerla a flote durante los primeros momentos. Sin embargo, la fuerza de las olas y la corriente los alejó progresivamente de la orilla, mientras sus familiares pedían ayuda desde la playa.

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Un tío de los adolescentes consiguió auxiliar a la niña. Los dos hermanos no lograron salir del mar. Familiares señalaron que no había personal de salvataje cerca del lugar cuando se produjo la emergencia.

Compañeros, docentes y familiares despidieron a los hermanos

Los adolescentes estudiaban en la institución educativa 82072 Aroldo Reátegui Reátegui, donde cursaban tercero y cuarto de secundaria. El plantel declaró duelo institucional y acompañó a la familia durante las exequias.

Los restos de A. H. E. y N. H. E. salieron de su vivienda, situada en el sector 6D de El Milagro, para ser llevados a una cancha deportiva de la zona. Allí, la Academia Sport Unión recordó a uno de ellos como parte de su equipo de fútbol.

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Familiares y allegados encabezan el cortejo fúnebre con los retratos y ataúdes de los dos adolescentes que murieron ahogados tras rescatar a su hermana en la playa de Salaverry.

Luego, el cortejo llegó al colegio de los hermanos. “Nuestra institución educativa está de duelo. Hoy nos toca despedir a dos jóvenes que tenían toda una vida por delante”, expresó la directora Hady Álvarez, según informó Diario Correo.

Familiares, amigos, docentes y vecinos acompañaron posteriormente el traslado al cementerio Jardines de la Paz, en Florencia de Mora, donde fueron sepultados.

Salaverry anuncia salvavidas y señalización en zonas de riesgo

El alcalde distrital de Salaverry, Carlos Arroyo, sostuvo que el balneario contará con dos salvavidas de lunes a jueves. Para los viernes, sábados y domingos se prevé reforzar el servicio con cuatro efectivos, ante el aumento de bañistas durante los últimos días.

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El burgomaestre explicó que la Policía Nacional programa el despliegue regular de su equipo de salvataje para la temporada Playa Segura, que inicia a fines de diciembre. Ante las recientes muertes en el mar, indicó que se solicitó apoyo antes de esa fecha.

Salaverry Terminal Internacional asumirá el costo de dos salvavidas certificados hasta el 31 de diciembre, según el acuerdo anunciado por la comuna. La municipalidad debe concretar los procedimientos administrativos para su contratación.

La gestión edil también pedirá a la Capitanía de Puerto identificar los puntos más peligrosos de la playa para reforzar la señalización. Arroyo exhortó a los visitantes a respetar las banderas de advertencia y las recomendaciones ante oleajes y corrientes marinas.

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