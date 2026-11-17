Ana Paula Consorte revela detalles de su tercer embarazo con Paolo Guerrero y si tendrá más hijos. Amor y Fuego.

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Ana Paula Consorte atraviesa la recta final de su tercer embarazo con Paolo Guerrero y decidió compartir con sus seguidores algunos detalles sobre cómo vive esta etapa.

La modelo brasileña abrió una ronda de preguntas en Instagram, donde habló de los síntomas, los antojos, los cambios físicos y la posibilidad de ampliar nuevamente su familia.

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La pareja del futbolista de Alianza Lima explicó que este embarazo ha sido más exigente para ella que los anteriores. Aunque aseguró que desea conocer pronto a su bebé, reconoció que los dolores corporales y el cansancio se han vuelto parte de su rutina durante las últimas semanas.

“Los días pasan tan despacio… Cada partecita de mi cuerpo me duele como nunca y las ganas de tenerte entre mis brazos crecen cada día más. Falta tan poquito para conocerte, mi bebé. No veo la hora de ver tu carita y tenerte cerquita de mí”, escribió Ana Paula Consorte junto a una fotografía en la que mostró su vientre de embarazada.

La brasileña, que espera a su tercer hijo con Paolo Guerrero, aprovechó la interacción para responder consultas de los usuarios sobre la evolución de su gestación. Sus respuestas permitieron conocer cómo ha enfrentado esta experiencia, desde los primeros meses hasta la etapa final de la espera.

Ana Paula Consorte revela detalles de su tercer embarazo y si tendrá más hijos con Paolo Guerrero

Los síntomas, antojos y cambios físicos durante el embarazo

Una de las primeras preguntas que recibió estuvo relacionada con las náuseas. “¿Tuviste muchas náuseas con este bebé?”, le consultó una seguidora. Ana Paula Consorte reveló que no tuvo mayores complicaciones al inicio, aunque sí atravesó otros cambios físicos.

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“Casi no tuve síntomas, solo mucha hambre al principio, muchísimo calor y dolor de espalda que sigue hasta hoy”, manifestó la modelo. La respuesta dejó ver que los malestares se intensificaron con el paso de los meses, especialmente por el dolor que continúa sintiendo en la espalda.

Los antojos también fueron tema de conversación durante la dinámica. Al ser consultada sobre si prefería alimentos dulces o salados, la brasileña explicó que sus gustos cambiaron conforme avanzó el embarazo.

“Al principio se me antojaba lo más salado y comía muchísimo. Ahora solo quiero agua con mucho hielo, ya no tengo tanta hambre”, contó. De esta manera, Ana Paula detalló que su apetito fue más intenso durante los primeros meses de la gestación.

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Modelo brasilera no está entrenando

La influencer también habló de su aumento de peso. Según señaló, hasta ese momento había subido 13 kilos, una cifra mayor a la que registró en sus dos embarazos anteriores, cuando aumentó como máximo 11 kilos.

“Nunca dejé de comer ni hice restricciones, porque cuando llegan los antojos, no hay quien me pare”, relató. La modelo dejó claro que no ha limitado su alimentación durante la espera y que ha optado por atender las necesidades que siente en esta etapa.

Ana Paula Consorte añadió que no está entrenando por recomendación de su doctora. La brasileña indicó que debe mantenerse tranquila debido a una experiencia previa vinculada a uno de sus partos.

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“Mi último bebé decidió nacer solito a las 34 semanas”, explicó. Además, reconoció que actualmente no tiene muchas ganas de hacer ejercicio y que planea retomar esa actividad después del nacimiento de su tercer hijo con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte aseguró que Paolo Guerrero la cuida mucho durante el embarazo.

Ana Paula Consorte descarta tener más hijos

Una de las preguntas que generó mayor interés fue si este sería su último embarazo. La influencer respondió con sinceridad y admitió que el proceso le ha resultado especialmente intenso, tanto por el desgaste físico como por el cansancio que experimenta.

“Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada”, expresó Ana Paula Consorte. La modelo dejó entrever que la llegada de este bebé marcaría el cierre de una etapa para ella.

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Luego, otra usuaria le consultó si consideraba someterse a una ligadura de trompas o si todavía pensaba agrandar la familia. La brasileña fue clara al responder que no desea tener más hijos, aunque descartó recurrir a ese procedimiento.

“No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, afirmó. Con esa respuesta, Ana Paula Consorte reveló detalles de sus partos anteriores y precisó que no contempla un nuevo embarazo.

La modelo también respondió una pregunta vinculada con Paolo y el apoyo que recibe del futbolista durante este proceso. Al ser consultada sobre si su pareja le había generado algún malestar, negó estar incómoda con él y destacó su actitud en casa.

“No. Él nos cuida muchísimo”, respondió Ana Paula. Sin embargo, recordó una anécdota de su primera gestación, cuando sintió algo de cólera al notar que su hijo había heredado rasgos físicos y la forma de ser de su padre.

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La brasileña reveló que subió 13 kilos durante esta gestación.