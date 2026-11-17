La capitana del conjunto chorrillano compartió sus sensaciones luego del 3-0 favorable ante las 'pumas'. (Video: Latina)

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Regatas Lima consiguió una importante victoria por 3-0 frente a Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Tras el encuentro de la fecha 5, Kiara Montes, capitana del conjunto chorrillano, destacó el valor de este resultado y explicó cómo viene trabajando el equipo para alcanzar su mejor nivel durante la temporada.

En declaraciones a ‘Latina’, la voleibolista reconoció que el inicio del campeonato ha presentado resultados que sorprendieron a más de uno. Sin embargo, consideró que esta situación también refleja el crecimiento de los clubes y el trabajo que se viene realizando en el vóley nacional.

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“Es parte del campeonato. A inicio siempre es muy raro. Los equipos nos estamos acoplando. Creo que particularmente este campeonato ha tenido un inicio que la gente no se lo esperaba, pero creo que habla del buen trabajo que están haciendo los clubes, de las inversiones, de las jugadoras, del trabajo también de las nacionales, que se viene haciendo para poder mejorar y poder tener un buen nivel durante la temporada”, señaló.

Kiara Montes resaltó el triunfo de Regatas Lima

La capitana también hizo énfasis en la importancia de sumar los tres puntos ante las ‘Pumas’, luego de un arranque irregular en la competencia. Montes explicó que el plantel atraviesa una etapa de exigencia física, debido a que la preparación en ese aspecto se intensificó durante el desarrollo del torneo.

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“Era una victoria que necesitábamos. Se está trabajando muy bien. De hecho, estamos bastante cargadas también porque nuestra parte física se atrasó un poco y recién a inicios de campeonato estamos trabajando realmente pesado y también es bastante costoso trabajar con eso, porque por ahí se llega muy cansada los fines de semana, pero creo que también es trabajo de todo el cuerpo técnico”, manifestó.

Regatas logró imponerse 3-0 ante Universitario en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: FPV

En cuanto a su rendimiento individual y colectivo, la atacante se mostró conforme con lo realizado en la cancha y atribuyó el resultado al esfuerzo que vienen desarrollando durante los entrenamientos. Además, remarcó que el equipo tiene condiciones para recuperar protagonismo en el torneo.

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“Me he sentido muy bien en el partido, creo que ha sido un trabajo en conjunto. Todas venimos trabajando bien, tanto la parte física y la parte técnica. Esto es gracias al trabajo que venimos haciendo con seriedad y sobre todo porque queremos recuperar. Tenemos un muy buen equipo y sabemos lo que podemos dar. Entonces, creo que este triunfo es por todo el trabajo que venimos haciendo”, sostuvo.

El mensaje de Kiara Montes sobre la competitividad del torneo

Kiara Montes también explicó que el cuerpo técnico de Horacio Bastit y las jugadoras estudiaron previamente a Universitario. Para la capitana, una de las claves del triunfo fue mantener la regularidad durante todo el compromiso, algo que no siempre habían conseguido en sus presentaciones anteriores.

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“Las estudiamos a ellas. Hemos tenido partidos complicados y por el cual de repente en algunos sets trabajamos bien, y el siguiente no tanto. Entonces, creo que iba a ser importante también que mantengamos un buen nivel de inicio a fin. El día de hoy se demostró eso”, comentó.

Regatas vs Universitario por la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Finalmente, la referente de Regatas Lima descartó que el equipo haya cambiado su mentalidad o sus objetivos para esta campaña. También pidió reconocer el trabajo de los demás clubes, pues considera que el nivel de competencia hace que cada partido sea exigente y que no existan resultados asegurados.

“Yo no creo que sea un Regatas renovado, porque nosotras siempre hemos tenido claro el objetivo. Todos los equipos están trabajando bastante fuerte. No hay ni un favorito. Si la prensa da un favorito en cualquier partido, por ahí viene un equipo que viene trabajando sin hacer tanta luz e invierte el resultado. Eso es muy importante, que todos los equipos se tomen todos los partidos con seriedad y es por eso que muchas veces a la gente le sorprende los resultados. Yo creo que todos los equipos trabajan para ganar y también hay que darle mérito a eso”, concluyó.

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