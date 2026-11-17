Dónde ver Ecuador vs Bolivia por amistoso FIFA 2026.

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Ecuador y Bolivia se enfrentarán hoy, martes 17 de noviembre, en un amistoso FIFA en el estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro será la última presentación del año para ambos seleccionados y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con resultados recientes opuestos.

La ‘tri’ afrontará el partido luego de vencer 2-0 a Costa Rica en Quito, un resultado que representó el primer triunfo de Marcelo Gallardo como DT. El plantel ecuatoriano buscará trasladar esa confianza a Guayaquil y cerrar la doble jornada internacional con otra victoria ante su público.

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El entrenador argentino mantendría la base que superó a los ‘ticos’ y prepara el duelo como una oportunidad para consolidar su funcionamiento. El cuerpo técnico también dispone de futbolistas que podrían sumar minutos en una instancia de prueba antes de los próximos compromisos del ciclo rumbo al Mundial 2030.

Dónde ver Ecuador vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

La contienda entre Ecuador y Bolivia por fecha FIFA se jugará el martes 17 de noviembre y podrá verse por la señal abierta y las plataformas digitales de Teleamazonas. En suelo ‘altiplánico’, la transmisión estará a cargo de Unitel.

La selección de Ecuador consiguió su primer triunfo en casa en la era Marcelo Gallardo ante Costa Rica. - créditos: LaTri

En cambio, la selección de Bolivia llegará después de caer 2-0 ante Perú en Lima. La derrota extendió una serie adversa que había acumulado otros resultados negativos en sus amistosos previos y ahora buscará una respuesta ante un rival que jugará como local.

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El plantel dirigido por Óscar Villegas ya se instaló en Guayaquil para preparar el compromiso. La delegación de la ‘verde’ contará con poco tiempo de trabajo, ya que los futbolistas que participaron en Lima debían completar tareas de recuperación antes de las prácticas previas al duelo. Además, lleva seis partidos sin ganar, por lo que tratarán de romper esta mala racha.

La principal novedad boliviana es la ausencia de Robson Matheus, mediocampista de Bolívar. El jugador abandonó el encuentro ante la ‘bicolor’ después de sentir dolor en el hombro derecho, por lo que fue desafectado de la convocatoria. Sí estarán los habilidosos Miguel Terceros y Moisés Panigaua.

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La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Ecuador y Bolivia se han enfrentado en 39 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Y el balance general le da al cuadro ‘tricolor’ con 21 triunfos, contra seis de la ‘verde’ y 12 empates.

El cotejo más reciente se dio el 15 de noviembre del 2024, en el marco de la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. El estadio Monumental de Guayaquil fue testigo de una goleada del elenco ‘norteño’ por 4-0 con las anotaciones de Enner Valencia, Gonzalo Plata (x2) y Alan Minda.

Horario de Ecuador vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El Ecuador vs Bolivia se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil a las 18:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), comenzará a las 19:30 horas.

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En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, está previsto para las 20:30 horas. En México, el encuentro arrancará a las 17:30 horas. En España, el pitazo inicial será a la 01:00 hora de la madrugada del miércoles 18 de noviembre.

Ecuador vs Bolivia: alineaciones confirmadas

Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Willian Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Keny Arroyo y Jordy Caicedo. DT: Marcelo Gallardo

Bolivia: Carlos Lampe, Yomar Rocha, Héctor Cuéllar, Efraín Morales, Roberto Fernández, Óscar López, Carlos Melgar, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Nabil Nacif. DT: Óscar Villegas