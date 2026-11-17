Nicole Abreu sostuvo que Regatas Lima se mantuvo concentrado a lo largo del partido ante Universitario. Crédito: Instagram Regatas Lima.

Guardar

Regatas Lima despojó a Universitario de su invicto y le asestó una victoria categórica el último fin de semana. El triunfo por 3-0 fue indiscutible y Nicole Abreu brindó sus sensaciones del juego y reveló las claves para el triunfo. El equipo de Horacio Bastit se impuso con parciales de 25-19, 25-13 y 25-19, una actuación que frenó a las ‘pumas’, que hasta ese momento no habían cedido un solo set en el campeonato.

Nicole Abreu aportó 13 puntos en una noche en la que Regatas encontró respuestas en ataque, recepción y defensa. La punta nacional compartió el protagonismo ofensivo con Katheryn Ryan y Kiara Montes, quienes también fueron determinantes para sostener la superioridad del elenco chorrillano ante un rival que llegaba con cuatro triunfos consecutivos.

PUBLICIDAD

“Nos preparamos como todas las semanas, las estudiamos, pero en realidad estoy super feliz porque las cosas sí salieron. En anteriores partidos no nos estaban saliendo mucho, pero creo que hoy pudimos demostrar de qué estamos hechas”, declaró la voleibolista a ‘La Cátedra Deportes’. Sus palabras reflejaron la reacción de Regatas luego de las derrotas que había acumulado ante Alianza Lima y Atenea.

Abreu explicó que el plantel no preparó el encuentro con una consideración distinta por tratarse de Universitario. “Todos los partidos son iguales e importantes. Los hemos estudiado como todos los partidos que hemos jugado y como todos los que vamos a jugar”, sostuvo la atacante, que resaltó el trabajo previo del comando técnico y la respuesta colectiva dentro de la cancha.

PUBLICIDAD

La voleibolista del club chorrillano se refirió al rendimiento de las suyas y al planteamiento de Horacio Bastit para derrotar a las 'pumas', que llegaban invictas a la cita. Crédito: Instagram La Cátedra Deportes.

La receptora insistió en que cualquier rival obliga a elevar la exigencia. “Cualquier rival es fuerte, así que nos hemos preparado igual, solo que esta vez creo que nos salieron mucho mejor las cosas”, afirmó. Regatas controló el desarrollo desde el primer set y construyó una diferencia amplia en el segundo parcial, en el que solo permitió 13 puntos de las ‘cremas’.

La voleibolista también puso el foco en la actitud del grupo durante los tres sets. “Desde el principio hasta el final estuvimos concentradas y con ánimo. Esto recién empieza, así que podemos dar más”, señaló Abreu. El resultado permitió que las dirigidas por Bastit recuperen confianza antes de afrontar una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

Así va Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Regatas suma 10 puntos después de cinco presentaciones y atraviesa un momento de recuperación tras el golpe ante Universitario. El cuadro celeste comenzó su participación con un 3-0 sobre Géminis, aunque luego dejó unidades en las derrotas por 3-2 frente a Alianza Lima y 3-1 ante Atenea.

La reacción apareció en las dos fechas más recientes. Regatas superó 3-0 a Perú Sub 19 y repitió la fórmula contra Universitario, con lo que enlazó dos victorias seguidas. El equipo chorrillano quedó en la zona alta de la clasificación y redujo distancia con los conjuntos que pelean por los primeros lugares del torneo.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras el cierre de la fecha 5. Crédito: FPV

El triunfo ante las ‘pumas’ tuvo un valor adicional porque Universitario llegaba con puntaje perfecto y sin parciales perdidos. Regatas rompió esa racha con un rendimiento sólido en todas sus líneas y dejó abierta la disputa en una competencia que recién ha completado sus primeras cinco fechas.

Próximo partido de Regatas Lima

Regatas volverá a jugar el sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Deportivo Soan por la sexta jornada. El encuentro se disputará desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, sede de los partidos de la Liga Peruana de Vóley.

Los encuentros de la fecha podrán seguirse en vivo por Latina, en los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina. Infobae Perú ofrecerá la cobertura de la jornada con las incidencias, resultados y la tabla de posiciones actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

PUBLICIDAD