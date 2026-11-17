Partidos de hoy, martes 17 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La programación de partidos de hoy martes 17 de noviembre combina una amplia serie de amistosos internacionales con encuentros de selecciones de América, Europa, Asia y África, con varios duelos entre equipos sudamericanos.

El partido entre Singapur y Brasil abre una jornada en la que Japón chocará con Paraguay. Otro de los encuentros previstos será el de Rusia frente a Venezuela.

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La actividad sudamericana también incluye cuatro partidos. Argentina se medirá con Costa Rica, mientras que Chile jugará ante Colombia.

La programación contempla además el choque de Ecuador contra Bolivia y el partido entre Uruguay y República Dominicana.

Por otro lado, en Europa, Gales enfrentará a Portugal. El equipo portugués será uno de los principales focos de atención dentro de la fecha, que forma parte de la fase de la UEFA Nations League. También se disputará el encuentro entre Dinamarca y Noruega. El compromiso reunirá a dos selecciones nórdicas en una fecha que puede definir posiciones dentro de su grupo.

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El tercer duelo de la competencia será Polonia contra Suecia. Cabe mencionar que también habrá otros duelos alrededor del mundo.

Partidos amistosos internacionales

- Singapur 0-7 Brasil (Finalizado)

- China vs Bahréin (07:00 horas)

- Líbano vs Palestina (08:00 horas)

- Japón vs Paraguay (08:15 horas / GEN, Trece, VS Sports)

- Qatar vs Corea del Sur (09:00 horas)

- Rusia vs Venezuela (11:00 horas / Televen)

- Jordania vs Australia (11:00 horas)

- Irak vs Irán (11:15 horas)

- Kuwait vs Honduras (11:30 horas)

- Argentina vs Costa Rica (18:00 horas / TyC Sports, Telefe)

- Chile vs Colombia (18:00 horas / MEGA, Caracol TV, Ditu)

- Ecuador vs Bolivia (18:30 horas / Teleamazonas, Unitel)

- Uruguay vs República Dominicana (18:30 horas / DSports Uruguay, Flow, CDN Deportes)

Partidos de UEFA Nations League

- Gales vs Portugal (14:45 horas / ESPN, Disney+)

- Dinamarca vs Noruega (14:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- Polonia vs Suecia (14:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Bosnia vs Rumania (14:45 horas / Disney+)

- Ucrania vs Georgia (14:45 horas / Disney+)

- Israel vs Austria (14:45 horas / Disney+)

- Irlanda vs Kosovo (14:45 horas / Disney+)

- Hungría vs Irlanda del Norte (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Liga de Naciones de Concacaf

- Dominica vs Islas Caimán (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Belice vs Sin Maarten (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Santa Lucía vs Barbados (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- San Cristóbal y Nieves vs Bonaire (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- Estados Unidos vs Haití (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guyana Francesa vs San Vicente y Granadina (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- El Salvador vs Saint Martin (20:00 horas / YouTube Concacaf)

- México vs Jamaica (21:30 horas / YouTube Concacaf)

- Nicaragua vs Montserrat (22:00 horas / YouTube Concacaf)

Partido de Clasificación a Copa Africana de Naciones

- Burundi vs Zambia (8:00 horas)

- Etiopía vs Mozambique (8:00 horas)

- Malaui vs Egipto (8:00 horas)

- Sudán del Sur vs Angola (8:00 horas)

- Tanzania vs Nigeria (8:00 horas)

- Lesoto vs Gabón (8:00 horas)

- Sierra Leona vs RD Congo (11:00 horas)

- Kenia vs Sudáfrica (11:00 horas)

- Togo vs Argelia (11:00 horas)

- Libia vs Túnez (11:00 horas)

- Sierra Leona vs RD Congo (11:00 horas)

- Guinea-Bisáu vs Madagascar (11:00 horas)

- Gambia vs Costa de Marfil (11:00 horas)

- Botsuana vs Uganda (14:00 horas)

- Congo vs Comoras (14:00 horas)

- Liberia vs Islas de Cabo Verde (14:00 horas)

- Mauritania vs Burkina Faso (14:00 horas)

- Ruanda vs Malí (14:00 horas)

- Níger vs Marruecos (15:00 horas)

Partidos de Copa Colombia

- Atlético Nacional vs Once Caldas (18:30 horas / Win Sports)

- América de Cali vs Internacional de Bogotá (20:30 horas / Win Sports)