El tiempo de recuperación de Lisandro Alzugaray para volver a jugar en Universitario: ¿llegaría a hipotéticos ‘play-offs’ o finales?

Lisandro Alzugaray padece un desgarro y será baja en Universitario para el juego ante CD Moquegua en el estadio Monumental. Crédito: Universitario.

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Lisandro Alzugaray pasó en pocos minutos de ser una alternativa ofensiva de peso a convertirse en una preocupación para Universitario. El atacante argentino sufrió un desgarro muscular en el empate 2-2 frente a Sport Boys, luego de entrar a los 60 minutos y abandonar el campo a los 64.

El atacante había encontrado un lugar relevante entre los relevos de Fabián Bustos. En las dos jornadas anteriores, ingresó desde el banco y convirtió goles que confirmaron su aporte en un tramo decisivo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Alzugaray había marcado frente a Juan Pablo II y Atlético Grau. Su capacidad para aparecer con el rival desgastado ofrecía una variante para Universitario, que pelea el primer lugar del Clausura junto con Sporting Cristal y Sport Huancayo.

La lesión ocurrió cuando el cuadro ‘crema’ intentaba remontar el marcador ante Sport Boys en el estadio Monumental. El argentino pidió el cambio tras sentir una molestia, salió visiblemente afectado y dejó su lugar a Héctor Fértoli.

La recuperación de Lisandro Alzugaray tardará máximo 21 días. Crédito: Instagram Gustavo Peralta.

El periodista Gustavo Peralta informó que el futbolista necesitaría un plazo cercano a 21 días de recuperación, aunque el tiempo definitivo dependerá de la evolución y de los exámenes médicos. Universitario aún no difundió un parte oficial que precise el grado del desgarro.

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Si se toma como referencia el viernes 6 de noviembre, Alzugaray podría volver a estar disponible alrededor del viernes 27. Esa proyección lo descarta para el encuentro de este domingo 8 ante CD Moquegua y también para la última fecha frente a Sport Huancayo, prevista para el 22 de noviembre.

La pausa del torneo por la fecha FIFA aparece como un elemento favorable para la recuperación. Tras el partido ante Moquegua, Universitario no tendrá actividad oficial durante casi dos semanas, antes de afrontar una visita que puede definir sus opciones de obtener el Clausura.

El regreso del argentino antes de los 21 días no está descartado, pero dependerá de su respuesta al tratamiento. En ese escenario, el comando técnico deberá evitar apurar su vuelta, ya que una recaída podría marginarlo del cierre de la temporada.

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El volante le pegó en un tiro libre y metió la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

La baja obliga a Bustos a reajustar sus alternativas ofensivas. Álex Valera, Gianluca Lapadula, José Rivera, Edison Flores y Fértoli quedan como opciones para asumir una mayor carga en los próximos compromisos, mientras Alzugaray completa su proceso de recuperación.

¿Cuándo se jugarían las hipotéticas semifinales o finales de la Liga 1 2026?

El calendario de la definición nacional abre una posibilidad concreta para que Lisandro Alzugaray reaparezca en una instancia decisiva. Todo dependerá de la ubicación final de Universitario en la tabla acumulada y del campeón del Torneo Clausura. De momento, está a solo un punto de seis por jugarse de asegurar semifinales.

En el escenario con semifinales, estas se disputarán si el ganador del Clausura no termina primero o segundo en la tabla acumulada. Los partidos de ida están previstos para el 28 o 29 de noviembre, mientras que las revanchas se jugarían el 3 o 4 de diciembre.

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La final, bajo ese formato, tendría su primer encuentro el 8 de diciembre y la vuelta el 13 de diciembre. Si Alzugaray cumple con la estimación de tres semanas, podría llegar con pocos días de trabajo colectivo a la primera semifinal y con mayor margen para una eventual definición.

Revive la contundente victoria de Alianza Lima por 3-0 frente a Los Chankas. Con goles de Jairo Vélez, una espectacular jugada individual de Kevin Serna y un cabezazo de Renzo Garcés, el equipo blanquiazul se coronó campeón del Torneo Apertura.

El panorama cambia si la Liga 1 define un cara a cara directo por el título nacional. En ese caso, la ida se jugaría el 29 de noviembre y la revancha, el 6 de diciembre, fechas que también aparecen dentro de una ventana viable para el retorno del delantero.

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El atacante tendría cerca de tres semanas entre la lesión y el inicio de los hipotéticos ‘play-offs’. El club evaluará su evolución día a día, ya que una recuperación completa será prioritaria antes de exponerlo a un partido de alta exigencia.