Carlos Gruezo sostuvo que aún no firmó con Universitario y está al tanto de otras opciones para continuar su carrera. Crédito: Instagram Carlos Gruezo.

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Carlos Gruezo encendió una señal de alarma entre los hinchas de Universitario de Deportes. El volante ecuatoriano, cuyo arribo al club peruano se daba por cerrado para la temporada 2027, reconoció que todavía no firmó contrato alguno y dejó entrever una cercanía mayor con Junior de Barranquilla, equipo colombiano que también sigue sus pasos.

“Siempre las puertas están abiertas para Junior y lo he manifestado públicamente”, sostuvo en diálogo con ‘Habla Deportes’. El mediocampista, que disfruta de sus vacaciones tras su salida de Santos Laguna, evitó confirmar un rumbo definitivo para su carrera.

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“En su momento se va a dar, no sé si ahora o será más adelante. Yo sigo ahora disfrutando de las vacaciones, poniéndome a punto. En unos días tomaré la decisión de dónde será mi futuro”, agregó el jugador, quien insistió en el contacto permanente con el club colombiano: “Siempre hemos hablado con Junior, siempre estamos en contacto. Ojalá sea este año, como lo dije”.

Sobre una posible negociación formal con la institución de Barranquilla, Gruezo fue cauto. “No hay ninguna negociación. Ellos están terminando la temporada. Yo estoy mirando opciones”, explicó, en referencia al cuadro que preside Antonio Char y que todavía define su plantilla para la próxima campaña.

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Medios nacionales habían dado por hecho el fichaje del ecuatoriano, pero el propio futbolista ha declarado que aún no ha firmado ningún contrato. Crédito: 'Habla Deportes'.

Consultado puntualmente por Universitario, el volante no cerró la puerta al cuadro peruano, aunque amplió el abanico de posibilidades. “Hay muchas posibilidades, no solo Perú. También Brasil. Las puertas están abiertas. En un par de semanas tomaré la decisión”, respondió, en una frase que contradice las versiones que daban por hecho su arribo al club de Ate.

Jugador de categoría

De llegar a Universitario. Gruezo daría un salto de calidad para la posición de volante central. Nacido en Santo Domingo, Ecuador, el 19 de abril de 1995, el mediocampista cuenta con un recorrido que incluye pasos por el VfB Stuttgart y el FC Augsburgo, de la Bundesliga alemana, además de FC Dallas y San Jose Earthquakes, en la MLS estadounidense.

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En 2025 regresó a su país para jugar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, club con el que conquistó la Supercopa de Ecuador tras convertir el penal decisivo ante El Nacional. A comienzos de 2026 firmó con Santos Laguna, de México, aunque disputó apenas 16 partidos y anotó un gol antes de rescindir su vínculo con el club mexicano en septiembre.

El volante también integró la selección de Ecuador en los mundiales de 2014 y 2022, además de las Copas América de 2019, 2021 y 2024. Debutó con la absoluta en 2014 ante Países Bajos y acumula más de 60 presencias con la camiseta de su país.

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Carlos Gruezo apenas jugó 16 partidos en Santos Laguna, en los que pudo anotar 1 gol. - créditos: Difusión

Universitario afronta período clave

El equipo estudiantil está en plena pelea por conseguir su cuarto título de liga consecutivo. De momento, ha asegurado jugar semifinales, pero podría llegar a la final de forma directa si se da la combinación de algunos resultados.

Para ello, deberá vencer a Sport Huancayo el fin de semana y esperar a lo que haga Sporting Cristal frente a Cienciano. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas: Universitario visitará el estadio IPD de Huancayo, mientras que Cristal recibirá a Cienciano en el Alberto Gallardo.

Con 32 puntos en el acumulado, la ‘U’ depende de un triunfo ante el ‘rojo matador’, que lidera la tabla con 34 unidades y accedería directamente al título con una victoria o un empate que no sea superado por Cristal.

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Si Universitario gana y Sporting Cristal no derrota a Cienciano, el conjunto ‘crema’ avanzará sin escalas a la final frente a Alianza Lima. De no darse ese escenario, deberá disputar la semifinal.