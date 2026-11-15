A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal enfrenta a Alianza Atlético, en el Mansiche, por la definición de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

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El cierre de la edición 2026 de la Copa de la Liga llega con un enfrentamiento de alta tensión entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, en una final inédita, este domingo 15 de noviembre. Aunque los ‘celestes’ ganan enteros para ser coronados, por la extensión de un plantel en el que lucen referentes, los ‘churres’ no se minimizan, sobre todo porque a lo largo del evento nacional han ofrecido un desempeño esplendoroso.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de la Liga 2026

la programación oficial ha fijado que el enfrentamiento se disputará a las 5:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mansiche, escenario elegido de emergencia ante la imposibilidad del estadio Nacional por actos episcopales por la llegada del papa León XIV.

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Para los aficionados que se encuentren fuera del Perú, el encuentro comenzará a las 6:00 p. m. en Venezuela y Bolivia, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se jugará desde las 7:00 p. m. En México, el pitazo inicial está programado para las 4:00 p. m.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se citan por la final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Instagram Copa Caliente.

Canal TV de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de la Liga 2026

El duelo podrá ser seguido en vivo por América TV y su plataforma América tvGO, señales habilitadas para el público peruano. Otra alternativa será Bicolor+, que cuenta con la transmisión de los partidos de la Copa de la Liga.

Del mismo modo, Infobae Perú realizará la cobertura completa del encuentro. A través de nuestra página web podrás seguir el minuto a minuto, las principales incidencias, goles, mejores jugadas, resumen y el resultado final. ¡No te lo pierdas!

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Así llega Sporting Cristal a la final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal viene de un periodo resplandeciente en el certamen, al que apunta a ganar. Acabó invicto en el primer lugar de su serie y al ingresar a la ronda final se sacó de encima a Bentín Tacna Heroica, Sport Huancayo y Asociación Deportiva Tarma.

Sin embargo, existe un ligero contraste en el Torneo Clausura, donde ha pasado a depender de resultados externos para levantar el título de ganador. Aun así, se esforzará al máximo en la última fecha a la espera de que surja un descalabro de los punteros.

Sporting Cristal, a un paso de sumar un trofeo en la temporada. - Crédito: Difusión

Así llega Alianza Atlético a la final de la Copa de la Liga 2026

El paso brillante de Alianza Atlético invita a pensar que representará un obstáculo muy complicado en la definición por el título. Su última presentación, de hecho, obligará a tomar medidas de precaución importantes, sobre todo en el aparato ofensivo.

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Para llegar a la final, el ‘vendaval’ sacó su máximo potencial contra Sport Boys, al que le infligió una goleada de amplias proporciones que confirmaron su superioridad tanto en el Callao como en Sullana. En el recorrido, además, dejó atrás a UTC y Pirata FC.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: alineaciones probables de la final de la Copa de la Liga 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leandro Sosa; Agustín Álvarez, Martín Távara, Santiago González; Luis Iberico, Hernán Barcos, Maxloren Castro.

- Alianza Atlético: Daniel Prieto; Stefano Fernández, Williams Guzmán, José Luján, Jesús Mendieta; Juan Delgado, Germán Díaz, Hernán Lupú; Jairo Molina, Cristhian Valladolid, Cristian Penilla.

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