Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

José Tello es experto en derecho electoral.

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La proclamación de segundos regidores como alcaldes, en reemplazo de primeros regidores impedidos de reelegirse por haber sido burgomaestres el periodo anterior —la conocida reelección encubierta—, podría derivar en una batalla judicial, advirtió el abogado especializado en derecho electoral José Tello.

Según el especialista, esta interpretación en la línea de sucesión abre la puerta a que los primeros regidores electos, entre ellos Renovación Popular de Rafael López Aliaga, presenten recursos de amparo ante el Poder Judicial.

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José Tello advirtió que, en 2027, como parte de los eventuales procesos de amparo, los primeros regidores podrían obtener medidas cautelares con las que se dispongan que asuman como burgomaestres pese a haber ejercido dicho cargo en el periodo 2023-2026.

“Y vamos a tener quizás en el 2027 un escenario en el cual alcaldes y alcaldesas con medidas cautelares van a estar ejerciendo el cargo”, dijo Tello en entrevista con Canal N. No descartó que el conflicto escale hasta el Tribunal Constitucional (TC). “Yo creo que definitivamente vamos a tener acá una batalla judicial”, señaló el especialista.

Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

JNE frenó reelecciones encubiertas

A través de la Resolución N.º 4557-2026-JNE, el JNE estableció que los alcaldes que ejercieron durante el periodo 2023-2026 y postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 no pueden recibir la credencial de alcalde para el periodo 2027-2030. La restricción se sustenta en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de estas autoridades.

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El criterio distingue entre postular como regidor y asumir la alcaldía por sucesión. Un exalcalde puede integrar una lista como primer regidor, pero esa participación no lo habilita para ocupar nuevamente el cargo si ya lo ejerció en el periodo inmediato anterior en el mismo distrito o provincia. Cuando el primer regidor queda impedido por esta razón, la credencial de alcalde pasa al segundo regidor de la misma lista, según el orden de precedencia establecido.

Por ejemplo, en Independencia, el alcalde Alfredo Reynaga Ramírez postuló como primer regidor de Somos Perú y quedó impedido de asumir nuevamente el cargo; la credencial pasó a la segunda regidora Elsa Elvira Ramírez Estrada. En El Agustino, el burgomaestre Richard Soria Fuerte enfrentó el mismo impedimento, y la alcaldía fue asignada a la segunda regidora Inés Lucy Pomajulca Astete.

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Un caso similar se registró en San Juan de Lurigancho, donde el alcalde en funciones Jesús Maldonado postuló como primer regidor por Somos Perú luego de que su candidato original renunciara. El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 reconoció el criterio del JNE, pero optó por proclamar a los 14 regidores sin otorgar la credencial de alcalde, y trasladó la decisión final al Pleno del organismo electoral, que deberá resolver si la alcaldía recae en la segunda regidora Margiori Mejía Alva.

Votos de magistrados Burneo, Gonzales y Torres.

Criterio alcanza a Rafael López Aliaga

La aplicación del criterio del JNE alcanza directamente las aspiraciones de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien fue electo alcalde de Lima en los comicios previos y buscaba continuar en el cargo postulando como primer regidor de una lista donde el candidato a la alcaldía renunció.

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El partido presentó un pedido de reconsideración ante el Pleno del JNE contra la resolución, con el que solicita que el organismo revoque el criterio o, al menos, lo aplique recién en los próximos comicios municipales, no en el proceso de 2026.

Según informó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, el recurso de Renovación Popular será resuelto en el más breve plazo. El pronto pronunciamiento por parte del tribunal electoral no garantiza que se acoja.

Cabe precisar que el criterio del JNE fue adoptado con una votación de 3 a 2.